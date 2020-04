Radler in Retzbach nach Sturz in Klinik

Der Radfahrer, welche sich an der Schulter verletzt hatte, wurde durch hinzukommende Wanderer zur Kolpingkapelle begleitet und konnte nach Erstversorgung durch einen Notarzt in eine Klinik gebracht werden.

Parkplatzrempler in Arnstein

Am Sonntag übersah gegen 18:00 Uhr eine 19-jährige Autofahrerin beim Rückwärtsausparken aus einer Parkbucht, auf dem Bettendorfplatz in Arnstein, einen gegenüber in einer Parkbucht stehenden Pkw und stieß leicht gegen dieses Auto. Bei dem Unfall entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 1000 Euro.

vd/Polizei Karlstadt