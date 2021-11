Radler fällt bei Partenstein im Stand auf stehendes Auto und fährt weiter - Kratzer auf Motorhaube

Der Fahrer eines schwarzen Pkw BMW befuhr die Reichengrundstraße in Richtung Sandweg. An der Einmündung zum Sandweg hielt der Pkw-Fahrer an, da von rechts aus dem Sandweg ein Fahrradfahrer kam, der nach links in die Reichengrundstraße abbiegen wollte. Der Radfahrer hielt jedoch unmittelbar vor dem wartenden Pkw ebenfalls an und stand mit beiden Füßen auf dem Boden. In dieser Haltung verlor er offensichtlich das Gleichgewicht und kippte deshalb mit der linken Seite des Fahrrades auf die Motorhaube. Durch diesen Anstoß entstand ein 7cm langer Kratzer auf der Motorhaube. Der bislang unbekannte Fahrradfahrer stieg anschließend wieder auf sein Rad und fuhr weiter. Der Pkw-Fahrer bemerkte den entstandenen Sachschaden erst, nachdem der Fahrradfahrer nicht mehr in Sichtweite war.

Bei dem betreffenden Radfahrer soll es sich um einen ca. 55jährigen Mann mit weißen Haaren gehandelt haben. Am Gepäckträger des Fahrrades befanden sich zwei rote Taschen.

Die Polizei bittet den Fahrradfahrer bzw. Zeugen sich bei der PI Lohr am Main zu melden unter 09352-8741-0, oder per Mail unter pp-ufr.lohr.pi@polizei.bayern.de.