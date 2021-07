Radler-Crash in Mainaschaff: Beide hatten aufs Handy geschaut

Am Samstag, gegen 13 Uhr ereignete sich am Fahrradweg in Mainaschaff ein Verkehrsunfall, bei dem zwei entgegenkommende Radfahrer in einem Kurvenbereich kollidierten. Kurioserweise räumten beide Fahrradfahrer sowohl ein, zu weit mittig gefahren, als auch jeweils mit dem Handy in der Hand unterwegs gewesen zu sein. Obwohl beide Fahrradfahrer auch keinen von der Polizei empfohlenen Fahrradhelm trugen, wurden beide nur leicht verletzt. Der 24-jährige Fahrradfahrer bedurfte keiner medizinischen Behandlung, der 58-jährige Fahrradfahrer wurde mit einer Kopfplatzwunde in ein nahegelegenes Krankenhaus transportiert.

Ohne Versicherung unterwegs

Aschaffenburg. Am frühen Sonntagmorgen gegen 3 Uhr wurde in der Würzburger Straße ein E-Scooter angetroffen. Der 49-jährige Führer des Elektrokleinstfahrzeugs hatte für sein Gefährt keine Haftpflichtversicherung abgeschlossen. Aufgrund des Verstoßes nach dem Pflichtversicherungsgesetz muss er sich nun einem Strafverfahren stellen.

Verkehrsunfallflucht durch Zeugen geklärt

Aschaffenburg. Am Samstagnachmittag gegen 14.30 Uhr kam es in der Paulusstraße zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein Fahrradfahrer war zuvor gestürzt, zur medizinischen Behandlung befand sich ein Rettungswagen mittig auf der Fahrbahn. Ein 82-jähriger Aschaffenburger wollte mit seinem Toyota zwischen Rettungswagen und den rechts am Fahrbahnrand geparkten Autos durchfahren, touchierte aber einen geparkten Opel und entfernte sich anschließend vom Unfallort. Der verursachte Schaden beläuft sich auf rund 5000 Euro, Aufgrund der Angaben von zwei aufmerksamen Zeugen konnte der Fahrzeughalter festgestellt und der Straftat überführt werden. Den Fahrer erwartet ein Strafverfahren wegen unerlaubten Entfernens von der Unfallstelle.





In Brand gesteckt

Aschaffenburg. Am Sonntagmorgen, gegen 1.20 Uhr, kam es in der Aschaffenburger Innenstadt in der Spessartstraße zum Brand einer Vielzahl von Zeitungsstapeln. Nach aktuellem Ermittlungsstand wird von einer vorsätzlichen Inbrandsetzung ausgegangen. Die Polizeiinspektion Aschaffenburg bittet um sachdienliche Hinweise zu möglichen Tätern oder dem Tathergang unter der Telefonnummer: 06021/857-2230.

Kleinkraftrad entwendet

Aschaffenburg. Am 3.7.2021 zwischen 14.30 und 19.30 Uhr wurde ein in der Treibgasse abgestelltes Kleinkraftrad in weiß/schwarzer Farbe mit einem silbernen Helmcase durch einen bislang unbekannten Täter entwendet. Sachdienliche Hinweise zu der Tat werden unter der Rufnummer 06021/857-2230 entgegengenommen.





Ladendiebstahl eines Spielecontrollers

Aschaffenburg. Am 3.7.2021 gegen 17.30 Uhr wurde in einem Kaufhaus in der Goldbacher Straße durch einen 15-jährigen Täter ein Controller einer namhaften Spielekonsole im Wert von knapp 35 Euro entwendet. Aufgrund der Beobachtungen eines aufmerksamen Angestellten konnte der Täter festgehalten werden. Nach Abschluss der polizeilichen Ermittlungen in der Polizeiinspektion Aschaffenburg wurde der Heranwachsende von dort in die Obhut seines Vaters übergeben.

Diebstahl eines Kraftstofftanks

Aschaffenburg. Im Zeitraum vom Freitag, 17 Uhr, bis Samstag, 10 Uhr, wurde von einer Baustelle in der Werfstraße ein Behälter mit rund 200 Litern AdBlue im Wert von 1000 Euro gestohlen. Die Polizeiinspektion Aschaffenburg bittet um sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer: 06021/857-2230.

mkl/Polizei Aschaffenburg