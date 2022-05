Radler-Crash am Aschaffenburger Floßhafen

Auf Höhe der Lamprechtstraße fuhr der Radler vom Gehweg auf die Fahrbahn und übersah hierbei einen aus Richtung Lamprechtstraße kommenden Fahrradfahrer. Dieser versuchte noch einen Zusammenstoß durch einen Vollbremsung zu vermeiden, konnte jedoch nicht verhindern, dass sich beide Fahrräder berührten. Die beiden Männer stürzten hierdurch zu Boden, wobei der aus Richtung Lamprechtstraße kommende 57-jährige Radfahrer mit Verdacht auf eine Beckenprellung schwerer verletzt wurde und mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert werden musste. Der Unfallverursacher zog sich leichtere Abschürfungen und Prellungen an den Extremitäten zu. An den beiden Fahrrädern entstand zudem ein Sachschaden in Höhe von etwa 100 EUR.





Mehrere Verkehrsunfallfluchten in Aschaffenburg



Aschaffenburg. Im Laufe des Samstags wurden allein im Stadtgebiet Aschaffenburg fünf Verkehrsunfallfluchten mit einem Gesamtschaden von etwa 11000 EUR gemeldet. Die jeweiligen Unfallverursacher entfernten sich allesamt unerlaubt vom Unfallort.

Im Zeitraum von Freitagabend 21:00 Uhr und Samstagfrüh 10:00 Uhr wurde ein Pkw Opel in der Aschaffenburger Straße auf Höhe der Hausnummer 121 im Bereich der linken Fahrzeugfront beschädigt. Der Sachschaden beziffert sich auf etwa 2000 EUR.

Zwischen 14:00 Uhr und 15:00 Uhr am Samstag kam es am Floßhafen zu einer weiteren Verkehrsunfallflucht. Hierbei wurde ein geparkter BMW im Bereich der vorderen linken Stoßstange beschädigt. Zudem war die Frontscheibe des BMW gesprungen. Der Schaden in diesem Fall beträgt etwa 3000 EUR.

Etwa im gleichen Zeitraum wurde in der Mainaschaffer Straße auf dem Parkplatz eines dortigen Elektronikmarktes ein ordnungsgemäß geparkter Pkw Volvo durch einen unbekannten Verursacher im Bereich des vorderen rechten Radkastens beschädigt. Hierbei entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1300 EUR.

Gegen 15:00 Uhr parkte ein Geschädigter mit seinem BMW in der Inselstraße auf Höhe der Hausnummer 9 auf einem dortigen Parkplatz. Der BMW-Fahrer entfernte sich nur kurze Zeit von seinem Fahrzeug und stellte bei der Rückkehr einen Schaden an der hinteren, linken Fahrzeugseite fest. Der Sachschaden beträgt etwa 1000 EUR.

Zwischen 19:20 Uhr und 21:38 Uhr kam es in der Hanauer Straße zu einer Verkehrsunfallflucht, bei der ein weißer BMW beschädigt wurde. Auf dem Parkplatz eines dortigen Restaurants wurde der BMW im Bereich der linken, vorderen Stoßstange beschädigt. Die Schadenshöhe beträgt etwa 3000 bis 4000 EUR.

Körperverletzung - Täter flüchtig

Aschaffenburg. Auf dem Parkplatz eines Fast-Food-Restaurants in der Hanauer Straße kam es am Sonntagfrüh zu einer Körperverletzung zum Nachteil eines 17jährigen. Der junge Mann war zunächst mit einem Begleiter am Main unterwegs. Hier geriet er erstmals mit dem späteren Täter in einen zunächst verbalen Streit. Beide Parteien trafen dann gegen 01:40 Uhr auf dem Parkplatz des Fast-Food-Restaurants erneut aufeinander. Hierbei schlug dann der unbekannte männliche Täter dem 17jährigen ins Gesicht, wodurch dieser eine Schwellung sowie eine blutige Nase davon trug. Der Tatverdächtige entfernte sich im Anschluss mit einem blauen Pkw stadtauswärts.

Unrechtsbewusstsein? - Fehlanzeige!



Aschaffenburg. Am Samstagfrüh gegen 7 Uhr wurde der Eigentümer eines Anwesens in der Würzburger Straße auf einen Mann aufmerksam, der sich zum einen unerlaubt im Bereich seines Innenhofes aufhielt und zu allem Überfluss auch noch gegen die Hauswand urinierte. Der Hauseigentümer sprach den Mann daraufhin an und stellte diesen zur Rede. Anstatt sein Fehlverhalten einzusehen und sich zu entschuldigen, schlug der Aggressor dem Hauseigentümer mit der Faust ins Gesicht und entfernte sich anschließend über die Würzburger Straße. Der Tatverdächtige konnte zwischenzeitlich namentlich ermittelt werden und muss sich nun unter anderem wegen Körperverletzung verantworten. Der Geschädigte erlitt eine Prellung im Gesicht und begab sich selbstständig in ärztliche Behandlung.

Unfallfluchten in Heimbuchenthal und Großostheim



Heimbuchenthal/Großostheim. Auf dem Parkplatz eines Hotels in der St.-Martinus-Straße in Heimbuchenthal wurde im Zeitraum von Freitagmorgen 10:00 Uhr und Samstagfrüh 10:00 Uhr ein geparkter Pkw Volvo im Bereich der hinteren Stoßstange leicht beschädigt. Es entstanden Kratzer und ein Farbabrieb an der hinteren Stoßstange mit einer Schadenshöhe von 50 bis 100 EUR.

In der Eduard-Dressler-Straße in Großostheim fuhr ein bis dato unbekannter Verursacher im Zeitraum von Freitagabend 20:30 Uhr und Samstagfrüh 11:00 Uhr gegen eine Holzbank eines privaten Anwesens. Das Anwesen befindet sich am Ende einer Sackgasse. Der noch unbekannte Verursacher wendete vermutlich auf dem Hof und stieße hierbei gegen die Sitzbank. Hierdurch wurde sowohl die Holzbank, als auch die Hausfassade in Höhe von etwa 500 EUR beschädigt.

Segelflugzeug wird bei Außenlandung in Weibersbrunn stark beschädigt

Weibersbrunn. Am Samstagnachmittag gingen mehrere Notrufe über ein abgestürztes Kleinflugzeug bei Weibersbrunn ein. In Folge dessen begaben sich mehrere Streifen der Polizeiinspektion Aschaffenburg, der Verkehrspolizeiinspektion Aschaffenburg-Hösbachs, die Feuerwehr Weiberbrunn sowie der Rettungsdienst an die gemeldete Absturzstelle. Zum Glück stellte sich schnell heraus, dass es zu keinem wirklichen Absturz gekommen war. Vielmehr musste der 65jährige Pilot eines Segelfliegers aufgrund plötzlich ausbleibender Thermik auf einer Wiese eine Außenlandung durchführen. Beim Aufsetzen auf der Wiese drehte sich der Segelflieger, wobei der Heckbereich massiv beschädigt wurde. Der Pilot blieb zum Glück unverletzt. Das Fluggerät wurde hingegen erheblich beschädigt. Der vermutliche Totalschaden des Fliegers beziffert sich auf etwa 90000 EUR.

mkl/Polizei Aschaffenburg