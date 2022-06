Radler beschädigt in Gemünden durch "Wespenangriffs" Auto

Ein 25-jähriger Mann fuhr am Donnerstag um 16.20 Uhr von Gräfendorf kommend durch Schönau. Hierbei verriss er das Lenkrad und geriet in einer leichten Kurve von der Fahrbahn ab. Grund hierfür war eine Wespe, die ihn ins Gesicht „angriff". An einem Pkw entstand ein Schaden von ca. 5000.- Euro, an einem Jägerzaun Schaden von ca. 1000.- Euro und an einem Verkehrszeichen ca. 300.- Euro Schaden. Verletzt wurde der 25-jährige nicht.

Wildunfall

Karsbach. Am Mittwoch um 22.50 Uhr erfasste eine 37-jährige Frau mit ihrem Pkw ein Reh zwischen Aschenroth und Seifriedsburg. Weil das Reh nach dem Anstoß in den Wald flüchtete, wurde der zuständige Jagdpächter verständigt. Am Pkw entstand ein Schaden von ca. 2000.- Euro.

Verstoß Pflichtversicherungsgesetz

Gemünden. Am Mittwoch um 19.15 Uhr wurde in der Würzburger Straße in Langenprozelten eine 23-jährige Frau festgestellt, die an ihrem E-Skooter kein gültiges Versicherungskennzeichen hatte. Daraufhin wurde ihr die Weiterfahrt untersagt und Ermittlungen nach dem Pflichtversicherungsgesetz eingeleitet.

Fahrradsturz

Gemünden. Ein 32-jähriger und 38-jähriger Mann machten am Donnerstag eine Mountainbike-Tour im Wald am Zollberg. Der 32-jährige stürzte gegen 09.00 Uhr auf einem Schotterweg in einer Kurve, als sie von der Birkenhainer zur Zollbergstraße fuhren. Der 38-jährige fuhr hinterher, konnte den Sturz wegen der Kurve jedoch nicht beobachten. Der 32-jährige zog sich eine Verletzung am Rücken zu, weshalb sich die beiden Männer nach Langenprozelten begaben und von dort den Rettungsdienst riefen. Der 32-jährige Mann wurde anschließend vorsorglich in ein Krankenhaus verbracht.

Polizei Gemünden