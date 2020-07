Radlader trickreich auf die Vorderachse gestellt und stehen lassen

So wurde dieser gestartet, die Schaufel mit Erde beladen und so „trickreich“ abgebremst, dass sich das Fahrzeug aufstellte und auf der Vorderachse mit dem Heck nach oben zum Stehen kam. In dieser Position beließ der unbekannte Täter das Gefährt. Die Polizei bitte um Zeugenhinweise auf den unbekannten Täter, der über Erfahrung beim Steuern größerer Baustellenfahrzeuge verfügen dürfte.





Handtaschendiebstahl

Elsenfeld, Lkr. Miltenberg. Am Freitag, gegen 17 Uhr, kam es in einem Supermarkt in der Straße „Am Höning“in Elsenfeld zum Diebstahl einer Handtasche, die die Geschädigte kurzzeitig in der Besuchertoilette des Marktes ablegte. Der Beuteschaden beträgt rund 200 Euro. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Fahren ohne Fahrerlaubnis

Erlenbach, Lkr. Miltenberg. Am Sonntag, um 2 Uhr, wurde der Fahrer eines VW Passat in der Elsenfelder Straße in Erlenbach im Rahmen einer Verkehrskontrolle angehalten. Dabei stellte sich heraus, dass dieser ohne Führerschein unterwegs war.

Elektroschocker als Taschenlampe getarnt



Obernburg-Eisenbach. Am Samstag, um 8.30 Uhr, wurde bei der Kontrolle eines Auto-Fahrers in der Straße „Pilgerspfad“ im Obernburger Ortsteil Eisenbach ein verbotener Gegenstand nach dem Waffengesetz im Wagen festgestellt. Ein Elektroschocker war hier als Taschenlampe getarnt.