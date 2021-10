Radfahrerin weicht in Aschaffenburg Auto aus und stürzt

Ein 49-jähriger Volvo-Fahrer nahm am Donnerstagmittag beim Einfahren in den Kreisverkehr in der Elisenstraße/Bodelschwinghstraße eine 50-jährige E-Bike-Fahrerin erst zu spät wahr. Die Dame befand sich in entgegenkommender Richtung bereits im Kreisverkehr und war demensprechend vorfahrtsberechtigt. Der Volvo-Fahrer machte eine Vollbremsung. Die Radfahrerin konnte durch ein Ausweichmanöver eine Kollision mit dem kreuzenden Auto verhindern, verlor dadurch aber die Kontrolle und stürzte zu Boden. Die Dame klagte anschließend über Rückenschmerzen und Schwindel. Sie wurde durch einen Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht.

Weitere Meldungen aus dem Stadtgebiet Aschaffenburg

Luxusuhr durch Trickdiebstahl entwendet

Ein 79-jähriger Mann wurde am Mittwochabend, gegen 17:45 Uhr, Opfer eines Diebstahls. Nach eigenen Angaben wurde der Mann in seiner Hofeinfahrt in der Yorckstraße von einer Jugendlichen angesprochen und nach dem Weg gefragt. Hierbei kam die junge Dame dem Mann auffällig nahe. Ein paar Stunden später stellte der 79-Jährige fest, dass seine Armbanduhr fehlte, welche er zuvor um sein Handgelenk getragen hatte. Bei der Uhr handelte es sich um eine hochwertige Herrenuhr im Wert von circa 10.000 Euro.

Die Täterin kann wie folgt beschrieben werden: Sie war circa 160 Zentimeter groß, circa 15 Jahre alt, schlank und trug einen dunklen Anorak sowie einen weißen Mund-Nasenschutz.

Pfandflaschendieb wird bei Tatausübung gestört

Ein bislang unbekannter Täter brach am Donnerstag, gegen 16:15 Uhr, den Lagerraum eines Restaurants in der Südbahnhofstraße auf. Beim Versuch von dort das Leergut zu entwenden, wurde er vom Gastwirt überrascht. Der Dieb flüchtete daraufhin ohne Beute. Bereits in der Woche zuvor kam es am Montag und Sonntag jeweils zu einem Einbruch, bei welchen Pfandflaschen im Wert von über 200 Euro entwendet wurden. Möglicherweise handelte es sich dabei um denselben Täter. Der Täter kann wie folgt beschrieben werden: Er war circa 170 Zentimeter groß, circa 40 Jahre alt, schlank, hatte ein ungepflegtes Äußeres und trug eine beige Jacke sowie dunkle Jogginghose.

Autoheckscheibe eingeschlagen

Nilkheim. Am Donnerstag, in der Zeit von 07:40 Uhr bis 15:10 Uhr, schlug ein bislang unbekannter Täter die Heckscheibe eines Toyota Yaris ein. Das Fahrzeug war auf dem Parkplatz des Stadions am Schönbusch geparkt. Hinweise auf einen Täter gibt es bislang nicht.

Hinweise zu einer tatverdächtigen Person in den zuvor geschilderten Fällen nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-0 entgegen.

Meldungen aus dem Kreis Aschaffenburg

Wildunfall mit Waschbär in Großostheim

Ein 75-jähriger VW-Fahrer kollidierte am Donnerstag in den frühen Morgenstunden auf der Staatsstraße 3115 kurz vor dem Ortseingang Großostheim (Aschaffenburger Straße) mit einem Waschbär. Das Tier kreuzte vor dem Auto die Fahrbahn und verendete nach dem Zusammenstoß direkt an der Unfallstelle. Am Auto entstand ein Schaden in Höhe von circa 1.000 Euro.

stru/Polizei Aschaffenburg