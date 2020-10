Radfahrerin verletzt und Unfallflucht begangen

Die 50-Jährige befuhr gegen 12:10 Uhr die Baumhofstraße in Richtung Äußerer Ring, als sie von einem Sprinter mit Anhänger überholt wurde. Während des Überholvorgangs geriet das Gespann immer weiter nach rechts, sodass die Frau ausweichen musste, gegen den Bordstein kam und stürzte. Der unbekannte Sprinterfahrer setzte seine Fahrt fort ohne anzuhalten. Es handelte sich um einen weißen Sprinter ohne Werbungsaufschrift und einen Anhänger, der mit einem Fahrzeug beladen war. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Marktheidenfeld, Tel. 09391/9841-0.

F euerlöschbehältnis in Marktheidenfeld beschädigt

Ein Feuerlöschbehältnis in der Tiefgarage „Am Rathaus“ wurde am Dienstag von unbekannten Tätern beschädigt. Vermutlich durch Tritte gegen das Gehäuse wurde dieses eingedellt und dadurch ein Schaden von 200 € verursacht. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Marktheidenfeld, Tel. 09391/9841-0.

Zwei Einbrüche in Marktheidenfeld

In der Nacht zum Donnerstag drangen unbekannte Täter in eine Schule in der Friedenstraße sowie ein Behördengebäude in der Ringstraße ein. Es wurden zahlreiche Büros, Schränke und Schreibtische aufgebrochen und durchwühlt und ein hoher Sachschaden angerichtet. Über die genaue Höhe des Sach- und Beuteschadens liegen noch keine Erkenntnisse vor, die polizeilichen Ermittlungen dauern an