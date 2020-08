Radfahrerin verletzt sich bei Sturz leicht - Unfallverursacher gesucht

Bereits am Mittwochnachmittag kam es in der Wombacher Straße in Lohr zu einem Unfall. Eine 81-Jährige Radfahrerin fuhr die Wombacher Straße in Lohr entlang, als sie von links von einem anderen Radfahrer überholt wurde. Als dieser anschließend vor der Radfahrerin rechts abbog, berührte er das Vorderrad der 81-Jährigen Dame. Die Radfahrerin stürzte zu Boden und verletzte sich leicht. Der unbekannte Radfahrer blieb kurz stehen, setzte danach aber seine Fahrt fort, ohne seine Personalien zu hinterlassen.

Der Radfahrer wird wie folgt beschrieben: männlich, ca. 12 Jahre alt, dunkle Haare, weißes Mountainbike.





Zeugen werden gebeten, sachdienliche Hinweise der Polizei Lohr a. Main unter 09352/4781-0 zu melden.

Lohr a. Main/Main-Spessart. Am Montagnachmittag kam es zu einem Brand bei einer Firma in der Rexrothstraße in Lohr, als sich ein Klimagerät außerhalb des Gebäudes entzündete. Die Feuerwehr geht von einem technischen Defekt aus. Das Gebäude musste kurzzeitig komplett evakuiert werden. Glücklicherweise blieben alle anwesenden Personen unverletzt. Der Sachschaden wird auf mehrere Tausend Euro geschätzt. Die freiwillige Feuerwehr Lohr a. Main war mit 10 Einsatzkräften und die Werksfeuerwehr Bosch Rexroth war mit 8 Einsatzkräften vor Ort.

koc/ Quelle: Polizei Lohr