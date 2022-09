Radfahrerin stürzt in Rieneck

Straßenbeleuchtung in Rieneck angefahren und beschädigt

Rieneck, Lkr. Main-Spessart. Bereits Ende August wurde im Bereich Dürrhoffeld eine Straßenlaterne angefahren und beschädigt. Über den Verursacher ist bislang nichts bekannt. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 1.000,- Euro.

Wer hat etwas beobachtet? Hinweise erbittet die Polizeistation Gemünden, Tel. 09351/97410.

Geparktes Motorrad in Fellen angefahrentouchiert

Fellen, Lkr. Main-Spessart. Am Dienstagmorgen gegen 05:55 Uhr rangierte ein 20-jähriger Autofahrer im Bereich Hundsrück rückwärts aus einer Hofeinfahrt und stieß dabei gegen ein geparktes Krad. Dieses fiel hierbei um. Am Krad entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1.000,- Euro.

dc/Polizei Gemünden