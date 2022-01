Kahl: Radfahrerin bei Unfall mit Glück im Unglück

Eine 52-jährige Radfahrerin hatte mit ihrem Fahrrad von einem Waldweg kommend die Fahrbahn betreten, ohne auf den fließenden Verkehr zu achten. Die 67-jährige Fahrerin eines BMW konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen, so dass es zum Zusammenstoß mit der Radfahrerin kam. Diese hatte aber sehr großes Glück, da sie beim Unfall unverletzt blieb. Am BMW entstand Sachschaden in Höhe von 2500 Euro.

Betrunken Unfall verursacht

Alzenau. Am Samstagmittag, gegen 12,40 Uhr ereignete sich ein schwerer Verkehrsunfall auf der Staatsstraße 2443 zwischen Hörstein und Karlstein. Der 50-jährige Fahrer eines VW Touran fuhr mit seinem Fahrzeug von der BAB 45 aus Richtung Hanau kommend ab und wollte anschließend nach links in Richtung Hörstein auf die Staatsstraße 2443 abbiegen. Hierbei übersah er allerdings eine 23-jährige Frau die mit ihrem Fiat 500 aus Richtung Hörstein herannahte. Obwohl die junge Frau noch versuchte mit ihrem Wagen auszuweichen kam es zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Der Fiat prallte im Anschluss in die Leitplanken, während der VW schwer beschädigt in der Fahrbahnmitte zum Stehen kam. Im Rahmen der Unfallaufnahme wurde beim VW-Fahrer deutlicher Alkoholgeruch festgestellt. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 2 Promille.

Daraufhin musste sich der VW Fahrer noch einer Blutentnahme unterziehen. Sein Führerschein wurde sichergestellt. Beide Unfallbeteiligten erlitten leichte Verletzungen und wurden zur Behandlung in umliegende Krankenhäuser verbracht. Die beiden Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf rund 12000 Euro geschätzt. Die Feuerwehr Hörstein war mit 3 Fahrzeugen und 20 Mann im Einsatz um die Unfallstelle abzusichern, den Verkehr zu leiten und die Fahrbahn zu reinigen.

Mömbris. Ein weiterer Verkehrsunfall bei dem Alkohol im Spiel gewesen sein dürfte ereignete sich am Samstagnachmittag gegen 17.55 Uhr in der Schimborner Straße in Mömbris. Der 77-jährige Fahrer eines Honda Accord, der mit seinem Pkw die Schimborner Straße in Richtung Alzenau befuhr, streifte im Vorbeifahren den Außenspiegel eines geparkten Audi, wodurch die Außenspiegel beider Fahrzeuge beschädigt wurden. Anschließend setzte er ohne anzuhalten und seinen Pflichten nachzukommen die Fahrt in Richtung Alzenau fort. Ein aufmerksamer Zeuge konnte sich das Kennzeichen merken und die Polizei verständigen. Eine Streife der Polizeiinspektion Alzenau konnte das flüchtige Fahrzeug auf der Staatsstraße 2305 feststellen. Die Anhaltung des 77-Jährigen gestaltete sich schwierig, da der Senior die Anhaltesignale der Polizei missachtete und seine Fahrt in Richtung Autobahn fortsetzte. Als es der Streife gelang, den Honda-Fahrer anzuhalten, bemerkten die Beamten deutlichen Alkoholgeruch. Ein Atemalkoholtest war dem 77-Jährigen aufgrund gesundheitlicher Probleme allerdings nicht möglich, woraufhin auch er sich einer Blutentnahme unterziehen musste. Sein Führerschein wurde ebenfalls sichergestellt.



Fahrzeugteile entwendet und Auto beschädigt

Alzenau,-Hörstein. In der Zeit von Freitag, 16.30 Uhr bis Samstag, 11.15 Uhr wurde an einem in der Dalbergstraße in Hörstein geparkten Pkw Fiat das Fiat Emblem entwendet und zudem das vordere Kennzeichen beschädigt. Es entstand ein Schaden von rund 50 Euro.



Essen vergessen

Kahl. Am Samstagnachmittag, gegen 14.30 Uhr ging eine Meldung über einen Rauchmelderalarm und Rauch aus einer Wohnung im Burgweg in Kahl ein. Die Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei stellten fest, dass der 37jährige Bewohner der Wohnung in alkoholisiertem Zustand eingeschlafen war und dabei sein Essen auf dem eingeschalteten Elektroherd vergessen hatte.

Der 37-Jährige blieb glücklicherweise unverletzt, der Sachschaden durch die Rauchentwicklung dürfte sich im niedrigen dreistelligen Bereich bewegen. Gegen den Bewohner wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Die Feuerwehr Kahl war mit 4 Fahrzeugen und 17 Mann im Einsatz.





Wer sachdienliche Hinweise zu den begangenen Straftaten geben kann wird gebeten, sich mit der Polizei Alzenau unter der Tel-Nr. 06023/944-0 in Verbindung zu setzen.

mkl/Polizei Alzenau