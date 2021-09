Radfahrerin in Burgsinn angefahren

Auf Höhe der dortigen Parkplätze hielt sie an, um rückwärts einzuparken. Hinter der BMW-Fahrerin fuhr eine 74-jährige Radfahrerin an das Fahrzeug heran. Als die Autofahrerin langsam zurücksetzte kam es zum Anstoß mit der Radfahrerin. Die Frau fiel vom Fahrrad und wurde hierbei leicht verletzt. Sie wurde durch das BRK in ein Krankenhaus eingeliefert. Am Fahrzeug entstand geringer Sachschaden.

Auffahrunfall: Gemünden

Am Samstag gegen 15.50 Uhr kam es im Kreisverkehr auf Höhe von Langenprozelten zu einem Auffahrunfall.

Ein 60-jähriger Skoda-Fahrer bremste an der Ausfahrt Richtung Gemünden ab. Ein nachfolgender 20-jähriger BMW-Fahrer erkannte dies zu spät und fuhr auf. Bei dem Unfall entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von ca. 500 Euro.

Einkaufswagen prallt gegen geparktes Fahrzeug: Gemünden

Am Samstagmittag gegen 15.00 Uhr stieß ein 77-jähriger Autofahrer auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Weißensteinstraße gegen einen Einkaufswagen. Der Einkaufswagen prallte daraufhin gegen die Heckstoßstange eines Skoda. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 200 Euro.

Leitpfosten touchiert: Karsbach

Am Freitagmorgen gegen 09.35 Uhr befuhr eine 44-jährige Autofahrerin die B 27 von Heßdorf kommend in Fahrtrichtung Gössenheim.

Hierbei kam sie nach rechts von der Straße ab und touchierte mit ihrem rechten Außenspiegel einen Leitpfosten. Bei dem Unfall entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von ca. 200 Euro.

Unfallflucht konnte geklärt werden: Gemünden

Am Freitagmorgen gegen 07.20 Uhr wurde durch eine aufmerksame Zeugin beobachtet, dass ein Laster mit blauem Container beim Durchfahren der Eisenbahnbrücke in der Weißensteinstraße an der Brücke „hängengeblieben" ist.

Bei einer Nachschau am Unfallort konnte ein Abriebschaden am Beton, sowie kleine herausgerissene Betonteilte festgestellt werden. Die Stabilität der Brücke war hierdurch jedoch nicht gefährdet.

Aufgrund der Fahrzeugbeschreibung konnte der Unfallverursacher bereits kurze Zeit später ermittelt werden. Es handelt sich um einen 40-jährigen Fahrer einer Recyclingfirma.

Auto angefahren und geflüchtet: Gemünden

Am vergangenen Freitag, im Zeitraum von 07.00 bis 15.45 Uhr, parkte ein 25-jähriger Autofahrer seinen braunen VW Touran gegenüber der Firma MSP-Display im Hofweg. Bei seiner Rückkehr zum Fahrzeug stellte er fest, dass das Auto vorne rechts angefahren worden ist. Der Sachschaden wird auf ca. 1.500 Euro beziffert.



Wer hat etwas beobachtet?

Hinweise erbittet die Polizeistation Gemünden, Tel. 09351/97410.

Polizeistation Gemünden/ienc