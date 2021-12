Radfahrerin bei Unfall in Tauberbischofsheim schwer verletzt

Nach bisherigen Ermittlungsstand querte die Radfahrerin die Fahrbahn und wurde von dem ordnungsgemäß stadteinwärts fahrenden 64-jährigen Lenker eines Pkw Smart frontal erfasst. Durch die Wucht des Aufpralls erlitt die 20-Jährige lebensgefährliche Verletzungen. Die Radfahrerin trug keinen Helm. An beiden Fahrzeugen entsteht Totalschaden in Höhe von ca. 10.000 Euro, an dem Rad 3000 EUR, an dem PKW 7000 EUR. Zeugen, die den Verkehrsunfall beobachtet haben, werden gebeten sich bei dem Verkehrsdienst Tauberbischofsheim, unter der Telefonnummer 09341 60040, zu melden.

Einbruch in Einfamilienhaus

Wertheim-Hofgarten. Gewaltsam sind Unbekannte in ein Einfamilienhaus in Wertheim-Hofgarten eingedrungen. Im Zeitraum von Montag, 15 Uhr, bis Dienstagfrüh, 6.40 Uhr, brachen sie zwei Fenster des Gebäudes in der Straße "Oberer Neuberg" auf und gelangten in die Innenräume. Im Inneren durchsuchten sie Schubladen und Schränke. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 1.500 Euro. Enwendet wurde offenbar nichts. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09342 91890 beim Polizeirevier Wertheim zu melden.

mci / Quelle: Polizei Tauberbischofsheim