Radfahrerin bei Unfall in Lohr verletzt

In der Sendelbacher Straße/Alte Mainbrücke kam es am Donnerstag um 14.00 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen einer Autofahrerin und einer Fahrradfahrerin. Eine 57-Jährige bog mit ihrem VW von der Sendelbacher Straße nach links auf die alte Mainbrücke ab. Hierbei übersah diese eine 14-jährige Radfahrerin, die auf der Sendelbacher Straße geradeaus in Richtung Pflochsbach fuhr. Die Fahrradfahrerin fuhr ungebremst mit ihrem Fahrrad in die Beifahrerseite des Autos. Die Jugendliche wurde nach vorne gegen das Auto geschleudert und prallte mit ihrem Gesicht gegen den Wagen. Nach diesem Aufprall wurde sie auf die Fahrbahn geschleudert. Die Fahrradfahrerin zog sich hierbei Verletzungen im Gesicht und an der Schulter zu und wurde zur stationären Behandlung in das Krankenhaus Lohr gebracht. Die Autofahrerin erlitt durch den Unfall einen Schock und wurde ebenfalls zur weiteren Behandlung in das Krankenhaus Lohr gebracht. Am Fahrrad entstand ein Sachschaden in Höhe von 100,- Euro. Am VW entstand ein Sachschaden in Höhe von 3000,- Euro.

Streit nach Verkehrsunfall eskaliert in Lohr

In der Turmstraße kam es am Freitag, um 00.45 Uhr, zu einem Verkehrsunfall mit einem verletzten Fußgänger. Ein 18-jähriger Autofahrer versuchte hier an einer fünfköpfigen Fußgängergruppe vorbeizufahren. Hierbei wurde ein 18-Jähriger aus dieser Gruppe von dem Fahrzeug touchiert und zog sich eine Schürfwunde an der rechten Ferse zu. Nach dem Unfall kam es zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung mit den Insassen des Autos und der Fußgängergruppe. Im Verlauf dessen wurde der Geschädigte des Unfalls von einem 19-Jährigen gestoßen, so dass dieser über einen Fahrradständer fiel und sich zusätzlich leichte Verletzungen am rechten Knie zuzog. Die Täter fuhren schließlich weiter. Das Fahrzeug konnte von einer Streife im Stadtgebiet Lohr angetroffen werden. Den Tätern erwarten nun eine Anzeigen wegen der fahrlässigen Körperverletzung beim Verkehrsunfall und der vorsätzlichen Körperverletzung.

Die Polizeiinspektion Lohr am Main bittet Zeugen dieses Vorfalls sich unter der Telefonnummer 09352/8741-0 zu melden.

Neuwertiges Mountainbike in Sendelbach gestohlen

In Sendelbach kam es am Freitag, den 03.07.2020 - gegen 23.00 Uhr -, auf dem Kinderspielplatz am Schiestlweg zu einem Fahrraddiebstahl. Der Geschädigte stellte zur Tatzeit sein neuwertiges Moutainbike (Marke: Canyon, Typ: Grand Canyon AL, Farbe: rot) am Kinderspielplatz ab. Das Fahrrad war zu diesem Zeitpunkt mit einem Spiralschloss gesichert. Ein unbekannter Täter entwendet in einem unbeobachteten Moment das Fahrrad. Das Mountainbike hatte einen Wert von 899,- Euro. Die Polizeiinspektion Lohr am Main bittet Zeugen sich unter der Telefonnummer 09352/8741-0 zu melden.

stru/Polizei Lohr