Radfahrerin bei Sturz in Wörth verletzt

Wörth am Main

Sie zog sich mehrere Platzwunden im Gesicht zu und wurde nach einer rettungsdienstlichen Erstversorgung in ein Krankenhaus eingeliefert.

Weiterer Verkehrsunfall mit Radfahrer

Kleinwallstadt. Am Samstag gegen 16.00 Uhr ereignete sich in der Verlängerung zum Ostring ebenfalls ein Verkehrsunfall mit einem verletzten Radfahrer. Ein 56-jähriger Pedelec-Fahrer befuhr einen leicht abschüssigen Feldweg. Im Verlauf überfuhr er auf dem Weg liegende Äpfel, geriet ins Rutschen und stürzte. Der Fahrer erlitt vermutlich nur leichtere Verletzungen. Nach einer notärztlichen Behandlung wurde er in ein Krankenhaus eingeliefert.

Hinweise an die Polizeiinspektion Obernburg, 06022 / 629 – 0.

mci / Quelle: Polizei Obernburg