Radfahrerin bei Sturz in Lohr leicht verletzt

Eine 29-jährige Frau fuhr am Donnerstag mit ihrem Fahrrad die Grabenstraße entgegen der Fahrtrichtung entlang. Als ihr ein Auto entgegenkam, wollte sie auf den Gehweg ausweichen. Beim Überfahren der Bordsteinkante stürzte sie mit dem Rad. In Folge des Sturzes verletzte sie sich am Arm und wurde mit dem Rettungsdienst ins Klinikum gebracht. Am Fahrrad entstand kein nennenswerter Schaden.

Katalysator aus Fahrzeug in Lohr ausgebaut

Der rote Audi A4 einer 58-jährigen Frau stand in der Nach von Mittwoch auf Donnerstag im Springerhof. Als sie am Donnerstag mit ihrem Audi losfahren wollte, stellte sie fest, dass der Auspuff äußerst laut war. Sie mutmaßte erst ein Loch im Auspuff. In der Werkstatt wurde jedoch festgestellt, dass der Katalysator mit einem Winkelschleifer oder eine Säge ausgetrennt wurde. Der oder die Täter nahmen ihn mit. Der Schaden dürfte circa 1000 Euro betragen. Zeugen, die in der Nacht im Springerhof eine Beobachtung gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Lohr unter der Tel.-Nr. 09352/87410 oder der pp-ufr.lohr.pi@polizei.bayern.de zu melden.

stru/Polizei Lohr