Radfahrerin bei Arnstein nach Sturz in Krankenhaus gebracht

Gegen 17:30 Uhr stürzte eine 35-jährige Radfahrerin, welche alleine auf einem Verbindungsweg zwischen Arnstein und Büchold unterwegs war, mit ihrem Fahrrad. Die Frau war nach dem Unfall kurzzeitig bewusstlos und erlitt diverse Prellungen. Durch einen hinzukommenden Mann wurde der Rettungsdienst verständigt. Die Frau wurde nach Erstversorgung durch den Rettungsdienst mit einem Hubschrauber in eine Klinik gebracht.

Pfosten und Zaun durch Auto beschädigt

Karlstadt. Eine 56-jährige Autofahrerin touchierte am Sonntag gegen 12:30 Uhr in Karlstadt mit ihrem Pkw, beim Rangieren in der Ringstraße auf dem Parkplatz an der Musikschule, einen Pfosten einer Parkmarkierung und einen Zaun. Bei dem Unfall entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 2800.- Euro.

dasch / Quelle: Polizeiinspektion Karlstadt