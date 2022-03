Radfahrer verliert Kontrolle: schwer verletzt

Er blieb nach jetzigem Ermittlungsstand - aus bislang unbekannter Ursache - mit seinem Fahrradlenker am Außenspiegel eines ordnungsgemäß geparkten BMW hängen und stürzte. Der Radfahrer trug keinen Schutzhelm und wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert. Ob der Fahrradfahrer unter dem Einfluss von Alkohol stand, ist Gegenstand der Ermittlungen. Am Pkw und dem Fahrrad entstand ein Gesamtschaden von rund 1150 Euro.

E-Scooter ohne Versicherungsschutz

Alzenau. Am Sonntagnachmittag kontrollierten Beamte der Polizeiinspektion Alzenau in der Hanauer Straße einen 37-jährigen E-Scooterfahrer. Hierbei stellten sie fest, dass das Fahrzeug ohne Versicherungskennzeichen und -schutz geführt wurde. Die Weiterfahrt wurde unterbunden und den Fahrer erwartet nun eine Anzeige gemäß dem Pflichtversicherungsgesetz.

Gartenmöbelpolster geraten in Brand

Kahl. Am Sonntagnachmittag gegen 13 Uhr stellte ein 41-jähriger Campingplatzbewohner im Außenbereich seines Wohnwagens fest, dass seine Gartenmöbelpolster brannten. Diese hatten aus bislang unbekannter Ursache Feuer gefangen und beschädigten einen Plastikpavillon. Die Feuerwehr Kahl war vor Ort, musste jedoch nicht eingreifen. Der 41-Jährige konnte vor deren Eintreffen den Brand selbständig löschen. Verletzt wurde niemand. Insgesamt entstand ein Schaden von rund 100 Euro. Die Ermittlungen hat die Polizeiinspektion Alzenau aufgenommen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise insbesondere zum Tathergang oder verdächtigen Personen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Alzenau unter Tel. 06023-944-0 zu melden.

Polizei Alzenau/mm