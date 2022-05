Radfahrer verliert Kontrolle in Schöllkrippen

Er wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert. Am Fahrrad entstand ein Schaden von ca. 50 Euro.

Unfallflucht geklärt

Alzenau. Am Mittwochmorgen blieb ein 86-jähriger Renault-Fahrer, in der Daimlerstraße, an einem geparkten Mercedes hängen und beschädigte diesen. Der Herr fuhr anschließend mit seinem Fahrzeug davon, konnte jedoch kurze Zeit später ermittelt werden. Den Renault-Fahrer erwartet nun eine Anzeige wegen Unfallflucht. Es entstand ein Schaden von ca. 500 Euro.

Beim Rangieren anderen Auto touchiert

Alzenau. Eine 80-jährige Kia-Fahrerin blieb am Mittwochnachmittag beim Rangieren in einer Parklücke, in der Bachstraße, an einem Pkw, Mercedes, hängen. Verletzt wurde niemand. Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 2.500 Euro.

Kontrolle über Fahrzeug verloren

Karlstein. Am Mittwochmittag befuhr ein 76-jähriger, Audi-Fahrer, die ST3308, von Karlstein kommend in Richtung Kahl. Er geriet aus Unachtsamkeit in den dortigen Grünstreifen, verlor die Kontrolle über seinen Pkw und kam von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug überfuhr ein Straßenschild und einen Leitpfosten. Glücklicherweise blieb der Fahrer unverletzt. Insgesamt entstand ein Schaden von ca. 5.300 Euro.

mci / Quelle: Polizei Alzenau