Radfahrer verletzt sich schwer bei Sturz

An der Lichtzeichenanlage Höhe Pestalozzistraße wechselte er von der Fahrbahn auf den Gehweg, touchierte hierbei einen Abgrenzungspfosten und stürzte anschließend. Hierbei zog er sich schwere Verletzungen zu und musste stationär im Klinikum Aschaffenburg aufgenommen werden.

Uneinsichtiger Rentner fährt weiter ohne Fahrerlaubnis

Nach einer Straßenverkehrsgefährdung wurde einem 80-Jährigen bereits am 1. April die Fahrerlaubnis beschlagnahmt. Dies hielt ihn aber nicht davon ab, am Montag sich erneut hinter das Steuer seines Pkw zu setzen und zu fahren. Hier wurde er erneut eindringlich belehrt, kein fahrerlaubnispflichtiges Fahrzeug mehr in Betrieb zu nehmen und der Autoschlüssel sichergestellt (wir berichteten). Am Dienstag um 16:45 Uhr wurde er nun von einer Polizeistreife in Unterschweinheim mit einem Traktor angetroffen. Die Kontrolle erfolgte, da verschiedene Mitteilungen eingegangen waren, dass der Bulldog-Fahrer aus einem Dünger-Streuer Dünger auf der Fahrbahn verteile. Es folgten erneut Unterbindung der Weiterfahrt und Anzeige sowie Bericht an die Führerscheinstelle.

Betäubungsmittelverstöße

Bei der Kontrolle eines 31-Jährigen auf einer Parkbank in der Nähe der Elsavastraße am Dienstag um 17:15 Uhr warf dieser schnell einen Joint auf den Boden, der sichergestellt wurde. Im weiteren Verlauf stellte sich heraus, dass gegen den Mann ein gerichtlich verordnetes Konsumverbot von Drogen aller Art besteht. Nach einer Mitteilung überprüfte eine Polizeistreife am Dienstag gegen 18:30 Uhr in Oberschweinheim auf einem Gartengrundstück mehrere Jugendliche. Hierbei versteckte ein 16-Jähriger gut fünf Gramm Marihuana, welches ein Beamter dann fand. Kurze Zeit später kam gleichaltriger Junge hinzu und führte ebenfalls eine geringe Menge Rauschgift mit sich. Es folgten Sicherstellung und Verständigung der Erziehungsberechtigten sowie Anzeige. Auf der Terrasse eines Lokals in der Schlossgasse wurde am Dienstag um 23:30 Uhr ein 18-Jähriger kontrolliert. Hierbei entdeckten die Ordnungshüter eine geringe Menge Marihuana, welches eingezogen wurde.

Verkehrskontrolle mit Folgen

Rothenbuch. Am Mittwoch, kurz nach Mitternacht, wurde in der Hauptstraße ein 28-Jähriger mit seinem Pkw KIA zur Überprüfung von einer Polizeistreife angehalten. Hierbei fielen bei ihm drogentypische Auffälligkeiten auf, ein Urintest verlief positiv auf THC. Die Überprüfung des amtlichen Kennzeichens ergab, dass dieses für einen Opel ausgegeben ist und der KIA bereits Mitte 2019 zwangsentstempelt worden war. Bei der Durchsuchung des Autos wurde außerdem eine geringe Menge Haschisch aufgefunden und sichergestellt. Neben einer durchgeführten Blutentnahme muss der Mann nun sich wegen Urkundenfälschung, Verstoß nach Pflichtversicherungsgesetz und Abgabenordnung sowie Betäubungsmittelgesetz und Drogenfahrt vor Gericht verantworten. Fahrzeugschlüssel und Kennzeichen wurden sichergestellt.