Radfahrer verletzt sich bei Sturz in Marktheidenfeld

Leichte Verletzungen zog sich am Dienstag, gegen 22:30 Uhr, ein Radfahrer bei der Kollision mit einem Auto zu. Ein 55-jähriger Autofahrer befuhr die Hans-Wilhelm-Renkhoff-Straße in Richtung Äußerer Ring und wollte nach rechts auf diesen einbiegen. Hierbei übersah er den von links auf dem Radweg kommenden 85-jährigen Fahrer eines E-Bikes. Durch den Sturz zog sich der Mann eine Schürfwunde am Schienbein sowie einen Kratzer am Daumen zu. Die Beschädigung des Akkus am E-Bike wird auf 800 € Schaden geschätzt. Am Auto entstand kein Schaden.

Geparktes Auto beschädigt

Marktheidenfeld-Altfeld. Ein am Mittwoch auf dem Parkplatz hinter der V&R-Bank in der Friedrich-Raiffeisen-Straße abgestellter blauer Ford Focus wurde vermutlich in der Zeit von etwa 12:00 bis 16:00 Uhr beschädigt. Ein unbekannter Fahrzeugführer war wohl beim Ein- oder Ausparken hängengeblieben, sodass der hintere linke Stoßfänger abgerissen und der hintere linke Kotflügel des Fords verschrammt wurde. Der Schaden wird auf etwa 1500 € geschätzt. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Marktheidenfeld, Tel. 09391/9841-0.

Autofahrer unter Alkoholeinfluss und ohne Fahrerlaubnis

Marktheidenfeld. Ohne Fahrerlaubnis und mit 1,46 Promille war am Dienstag ein 53-jähriger Autofahrer am Äußeren Ring unterwegs. Im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle wurde das Fahrzeug gegen 09:50 Uhr angehalten. Dabei nahmen die Polizeibeamten deutlichen Atemalkoholgeruch beim Fahrer wahr. Nachdem ein Atemalkoholtest den Verdacht bestätigte, wurde die Weiterfahrt unterbunden, der Fahrzeugschlüssel sichergestellt und auf der Dienststelle eine Blutentnahme durchgeführt. Des Weiteren stellte sich heraus, dass der Fahrer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Mann wieder entlassen.

