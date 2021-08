Radfahrer verfolgt Geldbörsendieb in Waldaschaff

Am Montagabend, gegen 17.30 Uhr befand sich ein 70-Jähriger an einer Bushaltestelle und hielt seinen Geldbeutel in der Hand, als ein unbekannter Täter ihm diesen im Vorbeigehen aus den Händen stahl und flüchtete. Zunächst hatte ein Auto-Fahrer mit dem Geschädigten versucht die Verfolgung aufzunehmen, konnte diesen jedoch nicht mehr einholen. Zeitgleich wurde auch ein Familienvater auf das Geschehen aufmerksam und zeigte ebenfalls Zivilcourage: Er koppelte kurzerhand seinen Sohn von der Tandemstange seines Rades und ließ Frau und Kind „stehen" um dem Täter zu nachzueilen. Er musste diesen quer durch das Ortsgebiet verfolgen und gab seiner Frau telefonisch den Standort durch. Diese konnte der zwischenzeitlich eingetroffenen Streife stetig den aktuellen Stand durchgeben und so eine weitere Streife die Festnahme durchführen.

Die Beute hatte er nicht mehr bei sich, da er den Geldbeutel auf dem Weg in einem Eimer deponierte und offensichtlich keine Gelegenheit hatte, das Bargeld herauszunehmen. Ohne das beherzte Verfolgen und die umgehende Alarmierung der Polizei hätte die schnelle Aufklärung dieses Diebstahls sicher nicht erfolgen können.

Tieferlegung nicht eingetragen - Frist zur Vorführung abgelaufen

Am frühen Dienstagmorgen, kurz nach Mitternacht, wurde bei einer Verkehrskontrolle in der Elisenstraße festgestellt, dass ein 24-Jähriger die technischen Veränderungen an seinem Auto nicht eingetragen hatte. Er wurde bereits vor einigen Wochen beanstandet und ließ die Frist zur Vorführung bei der Prüfstelle verstreichen. Es wurde eine Anzeige wegen Verstoßes nach der Straßenverkehrszulassungsverordnung gefertigt und die Fahrt bis zum Termin bei der Prüfstelle unterbunden.

Gestohlenes Fahrrad wieder an Geschädigte ausgehändigt

Am Wochenende meldete eine Anwohnerin aus der Schneebergstraße, dass sie im Gebüsch ein hochwertiges Fahrrad aufgefunden hatte, das in der Nachbarschaft nicht zugeordnet werden konnte. Schnell wurde festgestellt, dass es sich hierbei um ein Fahrrad aus einem am 28.07.2021 begangenem Diebstahl im Bereich des Stadtteils Schweinheim handelt. Das E-Bike im Wert von ca. 3500 Euro konnte nach erfolgter Spurensicherung wieder an die Besitzerin ausgehändigt werden.