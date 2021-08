Radfahrer und Fußgänger in Aschaffenburg zusammengestoßen

Ein Verkehrsunfall hat sich am Donnerstag, gegen 12:25 Uhr, in der Friedrichstraße in Aschaffenburg ereignet. Hier fuhr ein Radfahrer verbotswidrig den Gehweg aus dem Schöntal kommend in Richtung Herstallstraße. Zu diesem Zeitpunkt kam ihm eine Fußgängerin entgegen, dem er nicht mehr rechtzeitig ausweichen konnte. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem der Radfahrer mit seinem Lenker voran auf die Fußgängerin fiel. Der 59-Jährige Unfallverursacher zog sich Schürfwunden an den Händen zu, die 77-Jährige Fußgängerin musste mit Verdacht auf Rippenfraktur ins Klinikum eingeliefert werden.

Frisch verlegte Glasfaserkabel in Sailauf beschädigt

An einer Baugrube an der Straße „Zum Bischling" wurde in der Nacht von Donnerstag auf Freitag Absperrbaken und Warnleuchten entwendet. Zudem wurde das bereits frisch verlegte Glasfaserkabel für die Versorgung beschädigt. Dieses lag noch offen in der Baugrube, da die Arbeiten noch nicht abgeschlossen waren. Da das Kabel über 2 km-Länge nun wieder komplett neu verlegt werden muss, wird der Schaden auf etwa 12000, - Euro geschätzt. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen getätigt haben, insbesondere mögliche Nutzer des nahe gelegene Wanderparkplatzes, werden gebeten sich unter der Telefonnummer: 06021/857-0 mit der Polizeiinspektion Aschaffenburg in Verbindung zu setzen.

stru/Polizeiinspektion Aschaffenburg