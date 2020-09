Radfahrer übersieht Bus in Karlstadt

Der Radfahrer fuhr gegen die rechte Seite des Busses und kam zu Fall. Dabei erlitt der Radfahrer, welcher keinen Schutzhelm trug, eine Kopfplatzwunde und musste mit einem Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden. Bei dem Verkehrsunfall entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 800 Euro.

Auffahrunfall beim Abbiegevorgang

Ein 19-jähriger Motorrollerfahrer, welcher auf der Bundesstraße 27 zwischen Eußenheim und Karlstadt unterwegs war, wollte am Dienstag gegen 14:40 Uhr, ca. 400 Meter nach dem Ortsende Karlstadt, nach links in einen Schotterweg abbiegen. Als sich der Rollerfahrer vom rechten Fahrbahnrand aus auf seiner Fahrspur nach links einordnete fuhr eine nachfolgende 43-jährige Autofahrerin auf den Roller auf. Der Rollerfahrer stürzte durch den Zusammenstoß von seinem Fahrzeug und wurde dabei leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 2500 Euro.

vd/Polizei Karlstadt