Radfahrer übersehen - Mann in Zellingen leicht verletzt

Zellingen, Ldkr. Main-SpessartDabei wurde der Radfahrer leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand kein Sachschaden.

Vorfahrt in Arnstein missachtet

Arnstein, Ldkr. Main-Spessart. Am Montag übersah gegen 17:35 Uhr eine 78-jährige Autofahrerin in Arnstein, beim Einfahren vom Bettendorfplatz in die Arnsteiner Str., den dort fahrenden Pkw eines 60-jährigen Mannes. Es kam in der Einmündung zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, wobei ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 5000.- Euro entstand.

Zwei Fahrräder in Karlstadt gefunden - Eigentümer gesucht

Karlstadt, Ldkr. Main-Spessart. In Karlstadt wurden auf einem Wiesengrundstück am Sohl zwei Fahrräder aufgefunden. Eines der Räder konnte einem Diebstahl Anfang September 2020 in Karlstadt zugeordnet werden. Der Eigentümer des zweiten Fahrrades, einem schwarzem Treckingrad mit Gepäckträger und Drahtkorb, konnte bislang nicht ermittelt werden. Der Eigentümer des Fahrrades wird gebeten sich bei der Polizei Karlstadt unter Tel.: 09353/97410 zu melden.

Dixi Toilettenkabine in Arnstein beschädigt

Arnstein, Ldkr. Main-Spessart. Im Laufe des vergangenen Wochenendes wurde in Arnstein, an der Baustellte an der Würzburger Str. Höhe Ortsausgang Richtung Gramschatz, die Inneneinrichtung einer dort aufgestellten Toilettenkabine beschädigt. An der Toilettenkabine entstand ein Schaden in Höhe von ca. 1000.- Euro.

Die Polizei Karlstadt bittet um Hinweise zu der Sachbeschädigung unter Tel.: 09353/97410.

dc/Meldungen der Polizei Karlstadt