Radfahrer stürzt über Katze in Gemünden

Wie die Polizei berichtet, war der Mann gegen 6.15 Uhr auf der Mainuferstraße von Lohr kommend in Richtung Gemünden unterwegs. Auf Höhe der Gemeindegasse querte ein Tier, vermutlich eine schwarz-weiße Katze, die Fahrbahn. Der Radfahrer erfasste das Tier und stürzte. Er wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Das Tier rannte nach dem Zusammenprall weg.

Zwei Verletzte - Mazda überschlägt sich bei Gemünden

Gemünden-Adelsberg. Am Samstag gegen 15:55 Uhr befuhr eine 27-jährige Autofahrerin die Staatsstraße 2303 von Karsbach kommend in Fahrtrichtung Gemünden. Die Straße war zu diesem Zeitpunkt nass.

Auf Höhe der Abzweigung Adelsberg kam sie nach einer langen Rechtskurve vermutlich beim Abbremsen nach links von der Fahrbahn ab. Ihr Pkw Mazda stieß an eine Böschung, wurde hierbei abgewiesen und überschlug sich einmal, so dass das Fahrzeug auf dem Dach hinter der Leitplanke zum Liegen kam. Die Fahrerin sowie der 24-jährige Beifahrer konnten sich über die Heckklappe selbst aus dem Pkw befreien. Sie wurden hierbei leicht bis mittelschwer verletzt und durch das BRK in ein Krankenhaus eingeliefert. Am Pkw Mazda entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von ca. 2.000,- Euro.

Wildunfälle in Burgsinn, Karsbach und Rieneck

Burgsinn, Lkr. Main-Spessart. Am Montagmorgen gegen 04:25 Uhr befuhr ein 32-jähriger Autofahrer die Staatsstraße 2303 von Fellen in Richtung Burgsinn. Hierbei lief ihm ein Reh vor das Fahrzeug. Am Pkw VW entstand Sachschaden in Höhe von ca. 500,- Euro. Da das Wild flüchtete, wurde der Jagdpächter zur Nachsuche verständigt.

Gegen 04:40 Uhr ereignete sich fast an der gleichen Stelle erneut ein Wildunfall. Hierbei rannte ebenfalls ein Reh auf die Straße und wurde vom Pkw Ford einer 40-jährigen Autofahrerin erfasst. Auch hier flüchtete das Wild, so dass der Jagdpächter verständigt werden müsste. Am Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1.000,- Euro.

Karsbach, Lkr. Main-Spessart. Am Sonntag gegen 23:30 Uhr befuhr ein 21-jähriger Autofahrer die Staatstraße 2434 von Aschenroth in Richtung B 27. Hierbei erfasste er ein Reh, welches auf die Straße sprang. Das Wild wurde hierbei getötet. Am Pkw BMW entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1.000,- Euro.

Rieneck, Lkr. Main-Spessart. Am Samstagabend gegen 19:35 Uhr befuhr eine 51-jährige Autofahrerin die Staatsstraße 2303 von Schaippach kommend in Richtung Kreisel Rieneck. Einige hundert Meter vor dem Kreisel kreuzte ein Reh die Fahrbahn. Es kam zum Zusammenstoß, wobei das Reh getötet wurde. Am Pkw Soda entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1.000,- Euro.

Autofahrer kam bei Gemünden von der Straße ab

Gemünden a. Main, Lkr. Main-Spessart. Am Sonntag gegen 11:30 Uhr fuhr ein 50-jähriger BMW-Fahrer in einer Fahrzeugkolonne von Karsbach in Richtung Gemünden.

Da eine Verkehrsteilnehmerin an der Einmündung von der Staatsstraße nach links in den Leinischen Weg abbiegen wollte, bremsten zunächst zwei weitere Fahrzeuge vor dem 50-Jährigen ab. Der BMW-Fahrer erkannte die Situation zu spät und wich nach rechts über den hohen Bordstein in den Grünstreifen aus, um ein Auffahren zu vermeiden. Hierbei wurde jedoch sein Auto am Unterboden und der Radaufhängung beschädigt. Der Sachschaden wird auf ca. 3.000,- Euro beziffert. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

dc/Polizei Gemünden