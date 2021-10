Radfahrer stürzt nach Ausweichmanöver in Aschaffenburg

Am Schlotfegergrund kam es am Sonntagnachmittag, gegen 14:30 Uhr, zu einem Verkehrsunfall. Hier fuhr ein 82-Jähriger mit seinem Rad in Richtung Pompejanum, als ihm ein Fußgänger mit zwei angeleinten Hunden entgegenkam. Einer der Hunde lief zu weit nach links, so dass der Radfahrer nach rechts ausweichen musste, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Hierbei verlor er die Kontrolle und stürzte zu Boden. Der Radfahrer erlitt eine Prellung an der Hüfte und am Fuß und wurde vorsorglich in ein Klinikum gebracht. Gegen den Hundebesitzer wurde ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung bei einem Verkehrsunfall eingeleitet.

Weitere Meldungen aus dem Stadtgebiet Aschaffenburg

Kinder mit Mini-Quad und Mini-Bike unterwegs

Im Bereich der Horchstraße wurde am Sonntagmittag gegen 13:30 Uhr festgestellt, dass zwei Kinder im Alter von 9 und 11 mit einem Mini-Quad und Mini-Bike auf der öffentlichen Straße fahren. Die Kraftfahrzeuge hatten keinen Versicherungsschutz und man benötigt zum Führen dieser Kraftfahrzeuge eine Fahrerlaubnis, was die Kinder natürlich nicht vorweisen konnten. Der Vater ließ diese Fahrten ausdrücklich zu, weshalb gegen ihn ein Ermittlungsverfahren eingeleitet wurde und die Kraftfahrzeuge sichergestellt wurden.

Gestohlenes Fahrrad wiedererkannt

Ein gestohlenes Rad konnte am Sonntag, gegen 13:00 Uhr, wieder an seinen rechtmäßigen Besitzer zurückgegeben werden. Dieser hatte sein Fahrrad am Hauptbahnhof wiedererkannt, welches ihm am 30.09.2021 gestohlen und nun am Fahrradständer abgestellt wurde. Das Fahrrad konnte an den Besitzer herausgegeben werden.

17-Jähriger belästigt 18-Jährige - Festnahme erfolgte

Der Polizeiinspektion Aschaffenburg wurde am Samstag, gegen 20:35 Uhr, gemeldet, dass ein unbekannter Mann im Bereich Floßhafen einer 18-Jährigen an den Po gefasst habe und sie gegen ihren Willen umarmte. Im Rahmen der Fahndung konnte der Tatverdächtige schnell ermittelt werden. Es ist ein 17-Jähriger aus dem Raum Würzburg, der im Anschluss auf der Dienststelle in Gewahrsam genommen werden musste.

Rücklicht am geparkten Pkw zerstört - Zeugen gesucht

Ein Halter stellte im Zeitraum von Freitag 11:00 Uhr bis Samstagnachmittag 16:00 Uhr, seinen schwarzen KiA Ceed in der Danziger Straße am rechten Fahrbahnrand ab. Bei der Rückkehr musste er ein defektes Rücklicht feststellen, dass möglicherweise mit einem Stein beschädigt wurde. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen getätigt haben, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer: 06021/857-0 in Verbindung zu setzen.

stru/Polizei Aschaffenburg