Radfahrer stürzt mit E-Pedelec vom Gehweg

Am Donnerstagnachmittag befuhr ein 57-jähriger Landkreisbewohner mit seinem E-Pedelec verbotswidrig den Gehweg der Hanauer Straße. Bei dem Versuch einem auf dem Gehweg befindlichen Rollstuhlfahrer Platz zu machen, stürzte er und verletzte sich leicht. Er wurde zur medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert. Am Pedelec entstand kein sichtbarer Schaden.

Schöllkrippen - Auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Aschaffenburger Straße fuhr eine 42-jährige Pkw-Fahrerin aus dem Lkr. Aschaffenburg mit ihrem Fahrzeug aus einer Parklücke und kollidierte hierbei mit einem anderen querenden Pkw. Die Unfallbeteiligten blieben unverletzt. Es entstand ein geschätzter Gesamtschaden von rund 1000 Euro.