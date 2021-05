Auf Grund eines Felsvorsprungs kam er in dem unwegsamen Gelände zu Sturz und verletzte sich hierbei an einer Schulter. Da sich die Bergung des 42-Jährigen schwierig erwies, waren am Ende die Freiwillige Feuerwehr Miltenberg, die Bergwacht, der Helfer-vor-Ort, ein Notarzt und zwei Rettungswägen im Einsatz. Nach der Bergung wurde der Fahrradfahrer in das Krankenhaus Erlenbach verbracht.

mkl/Polizei Miltenberg