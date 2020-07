Radfahrer stößt in Kleinostheim mit Reh zusammen

Ein 51-jähriger Pedelec-Fahrer befuhr am Dienstagnachmittag, gegen 17:30 Uhr, einen Waldweg am Schluchthof bergab. Als plötzlich ein Reh die Fahrbahn kreuzte, kam es zum Zusammenstoß zwischen dem Radler und dem Tier. Der 51-Jährige stürzte und zog sich diverse Verletzungen zu. Er wurde von den Rettungskräften mit einem Schädelhirntrauma in ein Krankenhaus verbracht. Der Verbleib des Rehs ist unbekannt.

Unbekannter geht Johannesberger Bienenstöcke an

Ein unbekannter Täter störte sich offenbar an zwei Bienenvölkern in Johannesberg-Oberafferbach. Circa 20 Beuten, wie man die hölzernen Kästen mit den Bienenstöcken nennt, sind am Ortsausgang in Richtung Rückersbach gelagert. Nun entsorgte im Zeitraum von Samstag bis Dienstag ein unbekannter Täter Grünabfälle in zwei dieser Beuten. Die Bienenvölker nahmen hierdurch Schaden. Hinweise zu einer tatverdächtigen Person nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 entgegen.