Radfahrer schlägt gegen VW und beleidigt Fahrer in Seligenstadt

Gegen 17.45 Uhr fuhr ein 40 Jahre alter VW-Fahrer auf der Aschaffenburger Straße aus Richtung Karlstein kommend. In Höhe der Hausnummer 86 hielt der VW-Fahrer am rechten Fahrbahnrand und schaltete die Warnblinker an. Anschließend hörte er mehrere Schläge gegen sein Fahrzeug. Offensichtlich schlug ein Radfahrer mit einem unbekannten Gegenstand mehrfach gegen das Fahrzeug und beleidigte anschließend den 40-Jährigen. Danach fuhr der Mann mit seinem Herrenrad (älteres Modell), an dem eine Fahrradtasche befestigt war, in Richtung Schwimmbad davon. Nach ersten Angaben soll es sich um einen etwa 60 Jahre alten Mann mit kurzen grauen Haaren gehandelt haben. Er trug eine beige Baseballkappe sowie eine beige Jacke. Zudem soll er öfters wohl in diesem Bereich unterwegs sein. Hinweise nimmt die Polizei Seligenstadt unter der Rufnummer 06182 8930-0 entgegen.

Wer sah den Vorfall? - Polizei bittet um Hinweise

Hanau/Steinheim. Bereits am Freitag vor einer Woche (20.05.2022) gegen 12.30 Uhr soll es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Fahrzeugführern in der Westerburgstraße/Am Steinheimer Tor gekommen sein. Dabei wurden beide Beteiligten verletzt und es kam zu Sachbeschädigungen. Ein 26-Jähriger erlitt dabei unter anderem Verletzungen im Gesicht, sein 54 Jahre alter Kontrahent Verletzungen am Handgelenk. Nach ersten Erkenntnissen begann die Auseinandersetzung kurz zuvor in Steinheim. Hierbei kann die genaue Örtlichkeit nicht benannt werden. Hintergrund der Auseinandersetzung soll eine Meinungsverschiedenheit im Straßenverkehr gewesen sein. Die Polizei bittet nun Zeugen, die an einem der beiden Örtlichkeiten Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Rufnummer 06181 100-120 bei der Polizeistation Hanau I zu melden.

