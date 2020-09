Radfahrer schlägt Autofahrer in Klingenberg

Ein Radfahrer schlug einem Autofahrer am Sonntag unvermittelt mit der Hand ins Gesicht und verletzt diesen leicht. Gegen 13:45 Uhr war der 44-jährige Autofahrer in der Wilhelmstraße unterwegs. Als er dort anhielt kam plötzlich ein Radfahrer zu ihm an das Fahrzeug und öffnete die Türe. Dann schlug er dem Fahrer ins Gesicht. Danach setzte sich der unbekannte Täter, ein etwa 50-jähriger Mann, wieder auf sein Rad und fuhr davon.

Die Polizei sucht nach Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben und Hinweise zu dem Radfahrer geben können.

Unfall mit nicht zugelassenem Auto

Leidersbach, Lkr. Miltenberg. Am Sonntag gegen 11:30 Uhr kam es in der Ebersbacher Straße zu einem Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person. Eine 36-jährige Fahrerin war mit ihrem Honda von der Dornauer Straße gekommen und wollte in die Ebersbacher Straße einbiegen. Hierbei übersah sie den Richtung Ortsmitte fahrenden Wagen eines 69-jährigen. Die Frau fuhr in die Einmündung ein und stieß hierbei gegen die Beifahrerseite des Vorfahrtberechtigten. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden von rund 10.000 Euro. Die Fahrerin des Honda wurde hierdurch leicht verletzt und musste anschließend im Krankenhaus behandelt werden. Zur Unterstützung der aufnehmenden Polizeistreife war die Feuerwehr Leidersbach für Verkehrsmaßnahmen und zur Reinigung der Fahrbahn eingesetzt.

Die Streife der Polizei stellte beider Unfallaufnahme fest, dass der Wagen der Dame aktuell nicht zugelassen war. Das Fahrzeug war erst vor einigen Tagen durch die Polizei entstempelt worden, so dass sie damit nicht mehr hätte fahren dürfen. Hierfür erwartet die Frau nun ein Bußgeldverfahren.

Geparkter Golf in Sulzbach beschädigt

Sulzbach, Lkr. Miltenberg In der Zeit zwischen 12:00 Uhr und 16:00 Uhr wurde in der Mühlbachstraße ein VW Golf beschädigt. Dieser war am Fahrbahnrand ordnungsgemäß geparkt worden. Als die Geschädigten zu ihrem Fahrzeug kam stellte sie einen ca. 50 cm langen Kratzer auf der Fahrerseite fest. Der Schaden beläuft sich auf rund 800 Euro. Hinweise an die PI Obernburg unter Tel. 06022/629-0

