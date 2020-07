Radfahrer rutscht bei Daxberg aus Kurve - Unterschenkel gebrochen

Am Sonntagvormittag befuhr ein 59-jähriger Fahrradfahrer die Kreisstraße 10 von Daxberg in Richtung Rothengrund den Berg hinab. Aufgrund des Gefälles fuhr er mit hoher Geschwindigkeit in eine scharfe Rechtskurve, wo er die Kontrolle über sein Fahrrad verlor und nach links in die Leitplanke fuhr. Hierbei brach er sich den Unterschenkel. Die Schäden am Fahrrad und an der Leitplanke belaufen sich auf etwa250 Euro.

Handtasche aus Auto in alzenau gestohlen

Alzenau, Lkr. Aschaffenburg. Am Sonntag gegen 14:15 Uhr parkte ein 44jähriger Fahrzeugführer seinen VW im Naherholungsgebiet nördlich der Burgstraße und ging mit seiner Familie spazieren. Als sie gegen 16 Uhr wieder zum Fahrzeug zurückkamen, stellte sie fest, dass die Beifahrerscheibe eingeschlagen wurde und eine Handtasche entwendet wurde. Der Wert des Diebesguts beläuft sich auf etwa 700 Euro. Der Sachschaden am Fahrzeug beläuft sich auf rund 300 Euro.

Bei Kontrolle in alzenau Betäubungsmittel aufgefunden

Alzenau, Lkr. Aschaffenburg. In den frühen Morgenstunden des Montags wurde durch eine Streifenbesatzung bei einem 19jährigen Alzenauer in der Bezirksstraße eine Personenkontrolle durchgeführt. Hierbei konnte eine geringe Menge Marihuana aufgefunden werden.

Reifen an auto in Kahl zerstochen

Kahl am Main, Lkr. Aschaffenburg. In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurden von einem Unbekannten an insgesamt drei Pkw die rechten Reifen zerstochen. Alle Fahrzeuge waren in der Hanauer Landstraße geparkt. Die Schadenshöhe beläuft sich auf rund 1000 Euro Verkehrsgeschehen

Auto in Alzenau angefahren und geflüchtet

Alzenau-Michelbach, Lkr. Aschaffenburg. Am Sonntag gegen 16:00 Uhr hatte ein 19jähriger Audi-Fahrer seinen Pkw bei einem Weingasthof bei den Dörsthöfen abgestellt. Als er gegen 22:00 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkam, stellte er fest, dass sich seine Fahrertür nicht mehr öffnen ließ, da ihm ein unbekannter Fahrzeugführer in Selbige gefahren ist und sich unerlaubt von der Unfallstelle entfernt hatte. Die Schadenshöhe beläuft sich auf etwa 2000 Euro.

dc/Meldungen der Polizei Alzenau