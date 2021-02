Radfahrer rutscht auf Eisplatte in Faulbach aus

Ein älterer E-Bike-Fahrer fuhr am Montag gegen 09:45 Uhr vom Weinweg kommend in Richtung Ortsmitte. Auf einer Eisplatte auf der Fahrbahn rutschte er aus und stürzte. Der Rentner musste mit schweren Verletzungen in das Krankenhaus nach Wertheim verbracht werden.

Auto überschlägt sich-Fahrerin bleibt unverletzt

Altenbuch. Am Montag gegen 16.30 Uhr befuhr eine Dacia-Fahrerin die MIL 35 von Altenbuch kommend in Richtung Breitenbrunn. In einer Linkskurve verlor sie die Kontrolle über das Fahrzeug, rutschte über die Gegenfahrbahn in einen Graben und überschlug sich dort. Die 22-jährige blieb glücklicherweise unverletzt, ihr Pkw wurde jedoch so stark beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 3.700 Euro.

klal/Quelle:Polizei Miltenberg