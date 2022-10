Radfahrer randaliert in Karlstein in Bus: Zeugensuche

Um 5.40 Uhr kam es offensichtlich zu einer noch unklaren Verkehrssituation im Bereich der Frankenstraße / Friedenstraße, infolge derer ein bislang unbekannter Radfahrer offensichtlich die Fassung verlor. Der Mann schlug nach dem Beinaheunfall zunächst gegen den Bus und verschaffte sich anschließend gewaltsam über die geschlossene Bustür Zugang in den Innenraum. Dort zeigte er sich verbal aggressiv und musste aus dem Bus gedrängt werden. Als der Busfahrer erklärte nun die Polizei zu verständigen, entfernte sich der Radfahrer in unbekannte Richtung. An dem Bus ist durch die Gewalteinwirkung ein Sachschaden in Hohe von rund 500 Euro entstanden. Der Zweiradfahrer konnte lediglich als männlich beschrieben werden.

Die Polizei Alzenau ermittelt in der Sache und bittet mögliche Zeugen insbesondere um Hinweise zur Klärung der Identität des Mannes. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Alzenau unter Tel. 06023/944-0 entgegen.

Autospiegel beschädigt - Streife klärt Unfallflucht "im Vorbeigehen"

ASCHAFFENBURG. Am Donnerstagmittag wurden Beamte der Polizei Aschaffenburg Zeugen einer Verkehrsunfallflucht. Der Unfallverursacher kam nicht weit. Die Polizisten stoppten den Mann wenige hundert Meter weiter. Den 19-Jährigen erwartet nun ein Strafverfahren.

Die Streifenbesatzung befand sich um kurz vor 12 Uhr zu Fuß im Bereich der Rhönstraße, als sie wahrnehmen konnten, wie ein 19-Jähriger mit seinem Pkw im Vorbeifahren den Außenspiegel eines am Straßenrand geparkten Fahrzeugs beschädigte und ohne Anzuhalten weiterfuhr. Die Beamten nahmen mit ihrem Dienstauto die Verfolgung auf und konnten den Unfallflüchtigen wenige hundert Meter entfernt anhalten.

Die Außenspiegel an beiden Fahrzeugen waren frisch beschädigt. Nach der Unfallaufnahme wurde der 19-jährige Unfallverursacher aus den polizeilichen Maßnahmen entlassen. Neben der Schadensregulierung kommt nun auch das Strafverfahren wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort auf ihn zu.

Nach Hundebiss - Polizei sucht Hundehalter

ASCHAFFENBURG-SCHWEINHEIM. Bereits im Juni kam es bei dem Fidelio Waldfest zu einem Vorfall, bei dem eine Frau von einem Hund in die Hand gebissen worden ist. Nachdem die Ermittlungen der Aschaffenburger Polizei bislang erfolglos geblieben sind, bitten die Beamten um Mithilfe aus der Bevölkerung.

Am Sonntag, den 5. Juni, befand sich eine 59-Jährige mit ihrem blonden Labrador auf dem Festgelände auf einer Festbank sitzend. Gegen 15 Uhr passierte ein bislang unbekannter Mann, von dem keine nähere Beschreibung vorliegt, mit seinem angeleinten langhaarigen Schäferhund die Bank.

Hierbei hatte der Schäferhund offenbar unvermittelt den Labrador gebissen. Die 59-jährige Frau wurde bei dem Versuch die Hunde zu trennen von dem Schäferhund ebenfalls in die Hand gebissen. Der Labrador und die Frau mussten in der Folge ärztlich behandelt werden.

Der Halter des Schäferhundes war nach der turbulenten Situation nicht mehr aufzufinden, sodass seine Personalien nicht festgehalten werden konnten. Die Ermittlungen der Polizeihundeführer sind dahingehend bislang ins Leere gelaufen, weshalb nun Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, gebeten werden, sich bei der Polizei zu melden.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter Tel. 06021/857-2230 entgegen.

Trekkingrad gestohlen - Zeugen gesucht

ALZENAU. Im Zeitraum von Samstag, 8 Uhr, bis Mittwoch, 15 Uhr, hat ein Unbekannter ein silbernes Trekkingrad aus einem Hof in der Iglauer Straße entwendet. Der Beuteschaden beläuft sich auf rund 300 Euro.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Alzenau unter Tel. 06023/944-0 entgegen.

Geparkter Pkw angefahren - Wer kann Hinweise geben?

ALZENAU, Zwischen Mittwoch, 15 Uhr, und Donnerstag, 17.40 Uhr, hat ein Unbekannter einen im Heideweg geparkten VW Golf angefahren und an der linken Fahrzeugseite des Pkw einen Sachschaden von rund 5.000 Euro verursacht. Im Anschluss entfernte er sich von der Unfallstelle.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Alzenau unter Tel. 06023/944-0 entgegen.

