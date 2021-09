Radfahrer mit 2,42 Promille in Elsenfeld unterwegs

Dieser war auf dem Radweg von Rück nach Elsenfeld aufgefallen, da er bei seiner Fahrt die ganze Breite des Radweges ausnutzte und mehrfach zu stürzen drohte. Eine Streife der PI Obernburg konnte den Radler kurz nach 17.00 Uhr im Bereich des Schulzentrums überprüfen.

Der stark alkoholisierte Mömlinger konnte sich den Beamten gegenüber nur schwer artikulieren und war absolut fahruntüchtig. Bei einem Alcotest zeigte der Alcomat einen Wert von 2,42 Promille an.

Die eingesetzten Beamten verbrachten den Alkoholsünder ins Krankenhaus nach Erlenbach, wo sie eine Blutentnahme anordneten.

In Umleitungsstrecke in falscher Richtung unterwegs - Auto landet im Graben: Leidersbach

Beim einem Ausweichmanöver wegen eines „Falschfahrers" ist eine Leiderbacherin mit ihrem Seat im Straßengraben gelandet. Die Rentnerin war mit ihrem Seat Ibiza am Montag Nachmittag gegen 14.15 Uhr in der Umleitungsstrecke von Ebersbach kommend Richtung Roßbach unterwegs. Die Umleitung ist als Einbahnstraße ausgeschildert. Im Bereich Am Maigraben kam der Rentnerin ein Transporter, vermutlich ein DHL-Fahrzeug-Mercedes Sprinter, verbotswidrig entgegen. Um nicht mit dem Transporter zu kollidieren wich die Seatfahrerin seitlich aus und rutschte mit ihrem Pkw in den Straßengraben. Hierbei wurde die Beifahrerseite des roten Seats beschädigt. Der Sprinterfahrer fuhr weiter, ohne sich um die Verunfallte zu kümmern.

Wild ausgewichen - leicht verletzt : Klingenberg

Bei einem Wildunfall am Montagabend, gegen Mitternacht, ist eine Erlenbacherin leicht verletzt worden. Die Citroen-Fahrerin war auf der Staatsstraße 2309 von Klingenberg Richtung Großheubach unterwegs, als auf freier Strecke ein Tier die Fahrbahn querte. Die junge Frau erschrak hierdurch, verriss ihr Lenkrad und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Hier überfuhr ihr Citroen einen Leitpfosten, bevor er sich überschlug und im Acker erheblich beschädigt zum Stehen kam.

Die Erlenbacherin erlitt bei dem Überschlag leichtere Verletzungen, das beschädigte Auto musste von einem Abschleppdienst aus dem Feld geborgen werden. Die Schadenshöhe beträgt mehrere tausend Euro.

Hinweise an die Polizeiinspektion Obernburg, 06022 / 629 – 0

Polizeiinspektion Obernburg/ienc