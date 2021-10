Radfahrer missachtet Vorfahrt in Niedernberg

Ein Unfall mit einem Radfahrer ist am Sonntagnachmittag gegen 14.00 Uhr glimpflich ausgegangen. Zur Unfallzeit befuhr ein Aschaffenburger mit seinem Rennrad den Stadtweg ortsauswärts. An der Kreuzung mit dem Lerchenweg übersah der Radler einen vorfahrtsberechtigt von rechts kommenden BMW und prallte mit dem Rad in die linke Fahrzeugseite des Autos.

Hierbei entstand an dem BMW erheblicher Sachschaden, der Radler blieb glücklicherweise unverletzt. Der angerichtete Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 6000 Euro.

Am Sonntag Nachmittag ist Beamten in der Ringstraße ein Scotterfahrer aufgefallen, an dessen Gefährt das kleine Versicherungskennzeichen fehlte.

Bei der Überprüfung des 21-jährigen Fahrers stellte sich heraus, dass dieser keinerlei Papiere für sein unversichertes Gefährt mit sich führte. Weiterhin bestand der Verdacht, dass an dem Scooter technische Veränderungen durchgeführt wurden. Die Beamten stellten daher den E-Scooter für eine Begutachtung sicher.