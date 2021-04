Radfahrer in Obernburg nach zusammenstoß mit Auto verletzt

Ein 70-Jähriger war aus Richtung Eisenbach kommend Richtung Obernburg auf der B 426 unterwegs. Höhe der Einmündung Am Mühlrain fuhr zur gleichen Zeit ein Elsenfelder mit seinem Ford aus der wartepflichtigen Straße nach links in Fahrtrichtung B469 ein. Der Elsenfelder übersah den vorfahrtsberechtigten Radfahrer und kollidierte mit diesem. Beim Zusammenstoß kam der Fahrradfahrer zu Fall und verletzte sich leicht. Der Obernburger wurde ins Erlenbacher Klinikum gebracht. Bei dem Zusammenstoß entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro.

Auffahrunfall in Erlenbach

Ein Auffahrunfall ist am Donnerstagnachmittag gegen 17.30 Uhr aus der Klingenberger Straße gemeldet worden. Ein Mechenharder war hier an die Einmündung herangefahren und fuhr auf einen vorausfahrenden BMW auf, dessen Fahrer verkehrsbedingt abbremsen musste. Hierbei entstand an beiden Fahrzeugen ein Sachschaden in Höhe von circa 1500 Euro.

Roller in Sulzbach ohne Versicherungsschutz unterwegs

Ein unversicherter Roller ist einer Polizeistreife am Donnerstagnachmittag in Sulzbach gegen 14:15 Uhr aufgefallen. Die Streife bemerkte im Vorbeifahren an einem Roller, dass an diesem noch ein altes, schwarzes, Versicherungskennzeichen angebracht war.

Bei der Überprüfung des Fahrers stellte sich heraus, dass sich der junge Besitzer bisher nicht um eine neue Versicherung des Rollers gekümmert hatte. Weiterhin war der junge Mann nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis.

stru/Polizei Obernburg