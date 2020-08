Radfahrer in Miltenberg fährt betrunken in Auto

Am Mittwoch, gegen 17.00 Uhr, fuhr ein nicht angetrunkener Fahrradfahrer in einen Kia, der ebenfalls im Fährweg unterwegs war. Der Radfahrer wurde leicht verletzt, bei der Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass der 33-jährige Radler nicht nur unter Alkoholeinfluss, sondern auch unter Betäubungsmitteleinfluss stand. Ein Alkotest ergab eine Promille von 1,98, woraufhin eine Blutentnahme durchgeführt werden musste. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 3.000 Euro.

Ohne Fahrerlaubnis und unter Drogen unterwegs

Miltenberg. Am Mittwoch, kurz nach 08.00 Uhr, wurde in der Großheubacher Straße der Fahrer eines Ford einer Kontrolle unterzogen. Hier wurde zunächst festgestellt, dass der 33-jährige Fahrer keinen gültigen Führerschein vorweisen konnte. Zudem wies er drogentypische Ausfallerscheinungen auf, welche auf Cannabisprodukte schließen ließen. Dies bestätigte der Fahrer, er hätte am Vorabend Cannabis konsumiert. Bei den Anschlussmaßnahmen wurden noch 0,5 Gramm Haschisch aufgefunden werden. Die Weiterfahrt wurde unterbunden und eine Blutentnahme durchgeführt. Der aus dem Kreis Aschaffenburg stammende Mann wird sich nun wegenFahrens ohne Fahrerlaubnis und einem Verstoß nach dem Straßenverkehrsgesetz – Drogeneinwirkung – verantworten müssen.

Autoscheibe eingeschlagen

Miltenberg. Die hintere linke Seitenscheibe eines Suzukis warf ein bisher Unbekannter in der Nacht zum Mittwoch ein. Der PKW stand in der Mainzer Straße, auf einem Parkplatz. Der Sachschaden beläuft sich auf zirka 100 Euro.

Versuchter Einbruchdiebstahl

Dorfprozelten. In der Zeit von Dienstag, 19.00 Uhr, bis Mittwoch, 07.00 Uhr, versuchten Unbekannte in der Sumpfstraße in ein Firmengebäude einzubrechen. Allerdings konnten die Diebe die Brand- bzw. Feuerschutztüre nicht öffnen, weshalb es bei einem Versuch blieb. Der Schaden an der Türe wird auf zirka 100 Euro geschätzt.

sob/Polizei Miltenberg