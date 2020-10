Radfahrer in Marktheidenfeld von Laster erfasst

Als der Mann den von links kommenden, die Fahrbahn überquerenden Bub wenige Meter vor der (für ihn grün anzeigenden) Ampel sah, leitete er eine Vollbremsung ein. Dennoch erwischte er den Radfahrer mit geringer Geschwindigkeit, sodass der Junge mitsamt seinem Rad auf die linke Seite stürzte. Der äußerlich unverletzte Bub wurde zur Untersuchung ins Krankenhaus eingeliefert. An Lkw und Fahrrad entstand augenscheinlich kein Schaden.

Anhänger verliert Reifen - niemand verletzt

Hafenlohr. Ein verlorener Reifen verursachte am Mittwoch einen Sachschaden von 3000 €. Ein 55-jähriger Autofahrer befuhr gegen 09:25 Uhr mit seinem Pkw-Gespann die Staatsstraße von Rothenfels kommend in Richtung Hafenlohr. Kurz vor dem Paidi-Werk löste sich aus ungeklärter Ursache vom Anhänger der linke Reifen und prallte gegen ein entgegenkommendes Auto, wodurch ein Frontschaden verursacht wurde. Der Reifen selbst war nicht mehr auffindbar. Möglicherweise rollte er in den Main. Am Anhänger entstand kein Schaden.

Geparktes Auto beschädigt

Karbach. Einen Schaden von 2000 Euro verursachte ein unbekannter Täter an einem in der Gartenstraße geparkten schwarzen Audi A 4. Der Wagen stand von Sonntagabend bis Dienstagmorgen, 5 Uhr, an der Ecke der Gartenstraße zur Oberen Klimbach, als die Beifahrerseite mit einem unbekannten Gegenstand verkratzt wurde. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Marktheidenfeld, Tel. 09391/9841-0.