Radfahrer in Großwallstädter Kreisverkehr übersehen

Der 60-Jährige war zur Unfallzeit im Kreisel am Rewemarkt unterwegs, als ein Renaultfahrer, der von Großwallstadt Richtung Obernburg unterwegs war, in den Kreisverkehr einfuhr. Der Twingofahrer übersah den vorfahrtsberechtigt im Kreisel befindlichen Radler und wurde von der Fahrzeugfront des Twingos erfasst. Der Radler prallte auf die Motorhaube des Renault und fiel anschließend auf die Fahrbahn. Bei seinem Sturz zog sich der Großwallstädter einen Bruch zu und musste ins Erlenbacher Klinikum verbracht werden. Am Twingo und dem Rad entstand Sachschaden von insgesamt ca. 2000 Euro.

Stark betrunken mit Rad unterwegs

Erlenbach. Am Montag Abend, gegen 22.00 Uhr, ist einer Streife der Polizei Obernburg ein Radler aufgefallen, der augenscheinlich nicht mehr in der Lage war, sein Rad sicher zu führen. Die Streife überprüfte den Schlangenlinienfahrenden Erlenbacher mit seinem unbeleuchteten Rad. Hierbei stellten sie fest, dass der Radler stark betrunken war, ein Alcotest ergab 2,78 Promille. Die Beamten ordneten hierauf eine Blutentnahme an.

Unter Drogeneinfluss gefahren

Sulzbach. Am Montag Nachmittag haben Beamte der Polizei Obernburg in Sulzbach einen jungen Mann mit seinem Mofaroller überprüft. Im Rahmen der Verkehrskontrolle stellten die Beamten bei dem Leidersbacher mehrere körperliche Ausfallerscheinungen fest, die auf Drogenkonsum hindeuteten. Auf Vorhalt räumte der Rollerfahrer ein, am Morgen Cannabis konsumiert zu haben. Die Streifen ordneten eine Blutentnahme bei dem nicht mehr fahrtüchtigen Leidersbacher an.

Quelle: Polizei Obernburg/ lady