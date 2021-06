Radfahrer in Großostheim-Pflaumheim von Auto gerammt und verletzt

Am Dienstagnachmittag, gegen 16:30 Uhr, befuhr eine 55-jährige Peugeot-Fahrerin die Wenigumstädter Straße. Als sie nach rechts in die Mömlinger Straße abbog, kam ihr ein 55-jähriger Fahrradfahrer entgegen. Das Fahrrad wurde von der rechten Fahrzeugfront aufgenommen, woraufhin der Radler auf den Boden stürzte. Der 55-Jährige wurde mit einem Rettungswagen mit Verdacht auf eine Schulterfraktur in ein Krankenhaus gefahren. An den Fahrzeugen entstand eher geringer Schaden.

Kollision auf Kreuzung - Eine leicht Verletzte muss ins Krankenhaus

Aschaffenburg. Am Dienstagnachmittag, gegen 15:45 Uhr, befuhr eine 18-jährige Golf-Fahrerin die Schweinheimer Straße in Fahrtrichtung Schweinheim. Als sie an der Spessartstraße nach links abbog, übersah sie einen entgegenkommenden Pkw VW Fox. Es kam zur Kollision im Kreuzungsbereich. Die Golf-Fahrerin und ihre drei Mitinsassen blieben unverletzt. Die 24-jährige Fox-Fahrerin wurde jedoch leicht verletzt und musste einem Krankenhaus zugeführt werden. Ihre 46-jährige Beifahrerin blieb unverletzt. Mehrere tausend Euro Sachschaden sind zu beklagen.

Unfallflucht nach Spiegelberührung - Zeugen gesucht

Nilkheim. Ein Pkw VW und ein unbekannter silberner Kombi berührten sich im Begegnungsverkehr auf der Großostheimer Straße. Hierdurch wurde der linke Außenspiegel des Pkw VW beschädigt. Mehrere hundert Euro Sachschaden entstanden. Der unbekannte Kombi-Fahrer entfernte sich in Richtung B 465, ohne eine Unfallaufnahme zu ermöglichen.

Reifenstecher beschädigt gleich sechs Fahrzeuge in Aschaffenburg

Aschaffenburg. Im Zeitraum von Montagnachmittag bis Dienstagmorgen, gegen 9 Uhr, wurden die Reifen von gleich sechs Pkw zerstochen. Betroffen waren hierbei Fahrzeuge verschiedener Marken die in der Mörswiesenstraße geparkt standen. Ein Pkw war am Schloßberg abgestellt. Zumeist durchstach der unbekannte Täter zwei Reifen und verursachte so Sachschaden in vierstelliger Höhe. Bis dato ist das Tatmittel nicht bekannt. Die Ermittlungsgruppe der Polizeiinspektion Aschaffenburg übernimmt die Bearbeitung der Reifenstecher-Serie.

Unbekannter verkratzt Pkw und beschädigt Frontscheibe - Zeugen gesucht

Großostheim - Pflaumheim. Ein unbekannter Täter beschädigte in der Zeit von Sonntag, 18 Uhr bis Montag, 9 Uhr einen Pkw VW. Dieser stand in der Gartenstraße geparkt und weist nun Kratzer auf der Motorhaube und eine gesprungene Windschutzscheibe auf. Mehrere tausend Euro Sachschaden entstanden.

Hinweise zu einer tatverdächtigen Person nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 entgegen.

dasch / Quelle: Polizeiinspektion Aschaffenburg