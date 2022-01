Radfahrer in Eichenbühl leicht verletzt

In einem Mehrfamilienhaus in Lüneburg wurde eine tote Frau entdeckt. (Symbolbild).

Ein junger Mann, der mit seinem Rennrad in gleicher Richtung unterwegs war, wollte dem von hinten kommenden Einsatzfahrzeug freie Bahn schaffen und wich nach rechts aus. Dabei blieb er aber mit dem Vorderreifen am Bordstein hängen. Er verlor die Kontrolle über sein Fahrrad und stieß mit dem Kopf gegen eine Hauswand. Der Radfahrer wurde mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus Erlenbach verbracht.

Großheubach. Am 31.12.2021, in der Zeit zwischen 11:15 Uhr und 11:45 Uhr , wurde ein silberfarbener Pkw Mini-Cooper von einem unbekannten Fahrzeug massiv am hinteren rechten Kotflügel und an der Mitfahrertür beschädigt. Der Mini-Cooper stand in diesem Zeitraum in der Röllfelder Straße vor der Raiffeisenbank. Der Schaden, der auf ca. 2500 Euro geschätzt wird, wurde von der Fahrerin erst zu Hause entdeckt. Von dem flüchtigen Unfallverursacher ist nichts bekannt.

Spaziergänger entdeckt Brand

Weilbach. Am 31.12.2021, gegen 10.30 Uhr, bemerkte ein Spaziergänger eine Rauchentwicklung aus dem oberen Bürocontainer des Bauhofs Weilbach an der Güterhalle. Er verständigte einen Bauhofmitarbeiter, welcher den Schwelbrand mit einer Gießkanne ablöschen konnte. Als Brandursache konnte ein technischer Defekt an der Stromzufuhr eines Heizungsradiators festgestellt werden. Der Container wurde stark rußgeschwärzt sowie Inventar in Mitleidenschaft gezogen. Der Schaden beläuft sich auf ca. 5000 Euro.