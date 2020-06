Radfahrer in Aschaffenburg fährt Schülerin an und flüchtet

Eine 14-Jährige lief am Montag um 18:00 Uhr mit einer Freundin nebeneinander auf dem gemeinsamen Fuß- und Radweg, welcher parallel zur Suicardusstraße, vom Floßhafen kommend, in Richtung Theoderichstor, geht. Hier kam ihnen ein Unbekannter mit einem Fahrrad mit Gepäckträger entgegen, an welchem rechts und links Radtaschen angebracht waren. Der Radler erfasste das Mädchen mit Lenker und Vorderrad, worauf beide Beteiligte zu Boden stürzten. Der Verursacher entfernte sich anschließend ohne Hinterlassung seiner Personalien in Richtung Floßhafen. Die 14-Jährige musste leicht verletzt ins Klinikum Aschaffenburg gebracht werden. Der Unfallverursacher wird wie folgt beschrieben: etwa 50 Jahre alt, südländischer Phänotyp, sonnengebräunt, Glatze, ca. 180 cm groß, bekleidet mit kurzer Camouflage-Hose, trug Sonnenbrille, rote Kopfhörer und Rucksack. Hinweise erbittet die Polizei Aschaffenburg unter der TelNr: 06021/857-2230.

Weitere Meldungen aus dem Stadtgebiet Aschaffenburg

Trunkenheitsfahrt mit Fahrrad

Auf der Strecke zwischen Ludwigstempel und Obernauer Straße kontrollierte am Montag gegen 20:00 Uhr eine Polizeistreife einen 57-jährigen Mofafahrer. Hierbei fiel bei ihm deutlicher Alkoholgeruch auf. Ein freiwillig durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von fast 2,5 Promille. Die Weiterfahrt wurde unterbunden und von einem Arzt auf der Wache eine Blutentnahme durchgeführt.

Pärchen beim Kosmetikklau erwischt

Am Montag um 15:30 Uhr beobachtete ein Kaufhausdetektiv in der City-Galerie einen 28-jährigen Mann und eine 39-jährige Frau, wie sie 3 Flacons an sich nahmen und den Kassenbereich ohne zu bezahlen verließen. Durch den berechtigten Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes erhielten sie ein zeitlich unbegrenztes Hausverbot und durch die Polizeistreife eine Anzeige wegen gemeinsamen Ladendiebstahls.

Mann ohne Führerschein unterwegs

Rothenbuch. Am Montag wurde in der Rolandstraße ein 33-Jähriger am Steuer eines Pkw von einer Polizeistreife kontrolliert. Hierbei wies er sich mit dem gültigen Führerschein seines Bruders aus. Er selbst ist seit geraumer Zeit nicht mehr im Besitz einer solchen. Die Ordnungshüter kamen ihm jedoch auf die Schliche und deckten die Täuschung auf. Nun muss er sich wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis verantworten. Die weiteren Ermittlungen beinhalten auch, inwieweit der Bruder von der unberechtigten Nutzung seines Führerscheines wusste und ob der Halter des Autos, Großvater des Kontrollierten, auch von der „Spritzfahrt“ Kenntnis hatte.

Meldungen aus dem Kreis Aschaffenburg

Vorfahrtsunfall in Mespelbrunn

Ein 21-Jähriger fuhr am Montag um 14:10 Uhr mit seinem Mini von einem Seitenweg der Hauptstraße auf diese hinein und übersah hierbei eine von links kommende und vorfahrtsberechtigte 47-Jährige, welche mit ihrem VW unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß, wobei ein Gesamtschaden von etwa 7.000 Euro entstand.

29-Jähriger in Großostheim auf Diebestour

In einem Drogeriemarkt wurde am Montag um 15:00 Uhr ein Mann von dem Filialleiter beobachtet, wie er mehrere Parfüms im Gesamtwert von fast 400 Euro an sich nahm und ohne zu bezahlen den Kassenbereich passierte. Im Anschluss betrat er einen Getränkemarkt und ließ auch hier Waren für über 15 Euro mitgehen. Nach dem Eintreffen der Polizeistreife flüchtete er, hatte aber nicht mit der Sprintstärke der Ordnungshüter gerechnet, die ihn einholten und dingfest machten. Bei der anschließenden Festnahme beleidigte er die Einsatzkräfte aufs übelste.

Hund beißt Rentner in Heigenbrücken - Hundebesitzer gesucht!

Ein 66-jähriger Senior wurde bereits am Montag, 08.06.20, gegen 11:30 Uhr, im Kurpark von einem Hund in den Arm gebissen und leicht verletzt. Ein etwa 12 Jahre alter Junge und ein circa 6 Jahre altes Mädchen waren mit insgesamt vier Hunden unterwegs. Das Tier, welches zubiss, war ca. 40 cm hoch, braun und hatte einen weißen Fleck auf der Brust. Zwei weitere Hunde waren ca. 20 cm hoch, einer davon schwarz-weiß gefärbt und der zweite beige. Hinweise auf die Verursacher oder Hundebesitzer erbittet die Polizei Aschaffenburg unter der Tel.Nr: 06021/857-2230.

stru/Polizei Aschaffenburg