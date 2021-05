Radfahrer greift in Aschaffenburg Mann mit Baby an - Kind im Krankenhaus

Am Sonntag, gegen 17.45 Uhr, befuhr ein unbekannter Radfahrer den Gehweg der Kochstraße entgegen der Gehrichtung. Hierbei passierte der Radler einen 53-jährigen Mann, der ihn auf sein Fehlverhalten ansprach. Der Fahrradfahrer kehrte daraufhin zu dem Fußgänger zurück und schlug in dessen Richtung. Der 53-Jähriger, der einen Säugling vor seiner Brust trug, konnte jedoch ausweichen. Als der Fußgänger den unbekannten Radfahrer festhalten wollte, riss dieser sich los, wodurch der Mann mit dem Baby zu Boden stürzte. Hierdurch zogen sich sowohl der 53-Jährige als auch der Säugling leichte Verletzungen zu. Das Baby wurde einem Krankenhaus zugeführt, wo es zur weiteren Überwachung aufgenommen wurde. Da der unbekannte Radfahrer geflüchtet war, sucht die Polizei nun nach Zeugen.

Der Radler wird wie folgt beschrieben: Er war circa 20 Jahr alt und 190 Zentimeter groß. Der Mann trug ein weißes T-Shirt mit grauen Shorts, dazu blaue Schuhe und einen schwarzen Rucksack. Der Unbekannte führte ein Fahrrad in Anthrazit mit blauer Schrift und blauen Pedalen mit sich.

Hinweise zu einer tatverdächtigen Person nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 entgegen.

Rollerfahrer die Vorfahrt genommen - 69-Jähriger kommt ins Krankenhaus

Am Sonntag, gegen 11:15 Uhr, kam es in der Großostheimer Straße in Aschaffenburg zu einer Kollision zwischen einem Autofahrer und einem Roller. Zur Unfallzeit fuhr ein 18-jähriger Renault-Fahrer in Richtung Innenstadt und bog an der Adenauerbrücke nach links ab. Hierbei übersah er einen entgegenkommenden, bevorrechtigten Rollerfahrer. Der 69-jährige Vespa-Fahrer fuhr frontal in den hinteren rechten Kotflügel des Pkw. Der Rollerfahrer stürzte und schlitterte noch einige Meter weiter. Er zog sich mehrere Schürfwunden und Prellungen auf der rechten Körperseite zu. Der getragene Helm wurde beschädigt, verhinderte jedoch schlimmere Kopfverletzungen. Der 69-Jährige wurde von den Rettungskräften einem Krankenhaus zugeführt. An den beiden Fahrzeugen entstanden mehrere tausend Euro Sachschaden.

Streifenwagen beschädigt - Polizei sucht nach Zeugen

Ein unbekannter Täter beschädigte am Sonntag, zwischen 15:30 Uhr und 18 Uhr, einen Streifenwagen der Aschaffenburger Polizei. Der BMW 3er stand in der Aschaffenburger Suicardusstraße im Bereich des Theoderichstors geparkt und weist nun ein eingedrücktes und verkratztes Dach auf. Aufgrund der gesicherten Schuhabdruckspuren ist davon auszugehen, dass die unbekannte Person auf das Streifenfahrzeug gestiegen ist. Mehrere hundert Euro Sachschaden entstanden.

Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise zu einer tatverdächtigen Person geben können. Diese werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 zu melden.

Polizei Aschaffenburg/kick