Radfahrer fährt in Erlenbach in Auto

Kurz vor 7 Uhr fuhr ein Erlenbacher mit seinem Moutainbike linksseitig auf dem Rad- und Fußweg in der Liebigstraße. Er trug zu diesem Zeitpunkt keinen Schutzhelm. An der Einmündung der Schillerstraße war er unvermittelt vom Radweg in den Einmündungsbereich eingefahren und prallte gegen den rechten Kotflügel des Pkws einer ebenfalls aus Erlenbach kommenden Frau. Diese rollte zu diesem Zeitpunkt langsam an die Haltelinie des Einmündungsbereiches.

Der Radfahrer wurde über den Pkw geworfen und schlug hierbei vermutlich mit dem Kopf auf der Windschutzscheibe auf. Der Mann wurde hierbei schwer verletzt und in das Krankenhaus Erlenbach verbracht. Er erlitt einen Schulterbruch und eine Platzwunde am Kinn.

Am Pkw und am Moutainbike entstand ein Gesamtschaden von ca. 3.600 Euro.

Vorfahrt missachtet

Niedernberg. Donnerstagnacht fuhr eine 22-jährige aus Niedernberg stammende Frau mit ihrem Auto von Großostheim kommend in Richtung Niedernberg. Beim Einfahren in den Kreisverkehr übersah die junge Dame jedoch den aus Richtung Stockstadt kommenden und sich bereits im Kreisverkehr befindlichen Wagen eines 24-jährigen Stockstädters. Es kam zum Zusammenstoß wobei glücklicherweise nur Sachschaden in Höhe von ca. 3000 Euro entstand.