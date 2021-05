Radfahrer fährt Fußgängerin mit Kinderwagen in Mömbris an und flüchtet

Bereits am Sonntag wurde eine 51-jährige Fußgängerin von einem jungen Radfahrer angefahren, der im Anschluss an den Unfall flüchtete. Die Frau ging um 15.30 Uhr zu Fuß auf dem Fuß/Radweg neben der Bahnhofstraße in Mömbris. Sie schob einen Kinderwagen, in dem sich ihr einjähriger Enkel befand. Ungefähr auf Höhe der Bahnschranken kam von hinten ein Radfahrer und übersah offenbar die Fußgängerin. Er prallte in die stehende Frau und deren Kinderwagen. Dabei zog sie sich leichte Verletzungen im Kopfbereich zu, das Kleinkind blieb unverletzt.

Der Radfahrer entschuldigte sich bei der Frau, fuhr dann aber unverrichteter Dinge weiter.

Der flüchtige Radfahrer kann wie folgt beschrieben werden: circa 14 Jahre alt, 1,65 Meter groß, lockiges Haar, trug Fahrradkleidung und einen blauen Fahrradhelm und fuhr ein Mountainbike.

Die Frau begab sich nach dem Unfall selbstständig in ärztliche Behandlung.

Hinweise an die Polizei in Alzenau unter Tel. 06023/944-0.

Alzenau, Lkr. Aschaffenburg. Am Mittwochabend wurde der Fahrer eines E-Scooters aus dem Verkehr gezogen, da sein Gefährt nicht versichert war. Der 23-jährige Mann war um 23.45 Uhr in der Straße An der Burg kontrolliert worden. Dabei wurde festgestellt, dass an dem E-Scooter ein Versicherungskennzeichen aus dem Jahr 2019 angebracht war. Außerdem räumte der Fahrer einen zeitnahen Cannabiskonsum ein, so dass eine Blutentnahme durchgeführt wurde.

Unfallflucht in Alzenau

Alzenau, Lkr. Aschaffenburg. Bei einer Unfallflucht in Alzenau entstand am Mittwochmittag ein Schaden von 1.500 Euro. Um 12 Uhr hatte eine Frau ihren Mazda auf dem Parkplatz eines Baumarktes in der Daimlerstraße abgestellt. Als sie 15 Minuten später zu ihrem Fahrzeug zurückkam, stellte sie an der linken hinteren Fahrzeugseite einen Streifschaden fest.

Stromverteiler in Alzenau touchiert

Alzenau, Lkr. Aschaffenburg. Der 22-jährige Fahrer eines Renault-Kastenwagens beschädigte am Mittwochmorgen um 09.15 Uhr beim Abbiegen an der Einmündung Sint Oedenroder Straße/Fichtenweg einen Stromverteilerkasten. Der Gesamtschaden wird auf 1.000 Euro geschätzt.

Haschisch in Kahl sichergestellt

Kahl, Lkr. Aschaffenburg. Am Mittwoch um 23.45 Uhr kontrollierte eine Polizeistreife einen 17-jährgen Jugendlichen in der Bahnhofstraße. Dabei konnten gut 2 Gramm Haschisch aufgefunden und sichergestellt werden. Auf den jungen Mann kommt nun eine Anzeige zu.

Hausfriedensbruch im Großwelzheimer Kieswerk

Karlstein-Großwelzheim, Lkr. Aschaffenburg. Am Mittwochabend gegen 20.30 Uhr konnten drei Jugendliche im Alter zwischen 15 und 16 Jahren auf dem Gelände eines Kieswerks im Bereich des Kirchwegs angetroffen werden. Sie hatten sich unerlaubt Zutritt zu dem Gelände verschafft und hatten ein Förderband erklommen. Bei einem 16-Jährigen wurde zudem ein Joint aufgefunden. Die Jugendlichen wurden ihren verständigten Eltern übergeben.

dc/Meldungen der Polizei Alzenau