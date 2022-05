Der Radfahrer mit seiner weiblichen Begleitung entfernte sich dann vom Unfallort, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise. Der Radfahrer wird wie folgt beschrieben: rund 25 Jahre alt, er trug ein rotes Tank-Top, ein schwarzes Basecap, eine scharze Sonnenbrille, weiße Sneaker und führte eine schwarze Sporttasche mit sich.

Fahrradfahrer in Erlenbach verletzt

Erlenbach. Am Sonntag gegen 13.45 Uhr befuhr ein Radfahrer einen Waldweg von Erlenbach nach Mechenhard. Dort kam er wegen eines Astes zu Sturz und verletzte sich derart, dass er durch den Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden musste.

Diebstahl aus Pkw in Obernburg

Obernburg. Bereits am Freitag, 13. Mai, zwischen 15 und 15.30 Uhr kam es am Parkplatz eines Supermarktes in der Straße "Auf der Au" zu einem Diebstahl aus einem dort geparkten Pkw. Der Täter entwendete einen Fahrzeugschein und ein elektrisches Gerät aus dem Fahrzeug. Das Auto war unverschlossen.

Fahrt unter Drogeneinfluss

Mönchberg. Am Montag gegen 0.30 Uhr, wurde auf der Schmachtenberger Straße ein junger Mann mit seinem Opel Mokka im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle angehalten. Hierbei wurde festgestellt, dass der Fahrer unter erheblichem Drogeneinfluss steht. Es ergaben sich Hinweise auf vorangegangenen Cannabiskonsum, deshalb wurde eine ärztliche Blutentnahme durchgeführt. Beim Fahrer wurde dann noch eine geringe Menge Marihuana sichergestellt.

Polizei Obernburg/mm