Radfahrer beißt Polizisten nach Schlägerei in Aschaffenburg

Die Polizei war zu einem Kreisverkehr in der Elisenstraße gerufen worden, nachdem es zu einer hitzigen Diskussion und einer anschließenden Prügelei zwischen dem Radler und zwei Autofahrern gekommen war. Hintergrund der Streitigkeit war nach bisherigen Erkenntnissen, dass der Fahrradfahrer unachtsam in den fließenden Verkehr einfuhr, sodass ein Auto ausweichen musste. Unbeteiligte Zeugen gingen dazwischen. Der Fahrradfahrer versuchte anschließend zu fliehen. Er musste daraufhin mit Gewalt zu Boden gebracht werden. Bei seiner Fesselung widersetzte er sich, biss einem Beamten mehrfach in den Oberschenkel und beleidigte die Polizisten. Der Aggressor wurde anschließend in Gewahrsam genommen. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen Körperverletzung, tätlichem Angriff auf Vollstreckungsbeamte und Beleidigung eingeleitet. Der Polizist wurde nur leicht verletzt und konnte seinen Dienst fortsetzen.

Gast weigert sich Restaurant zu verlassen

Aschaffenburg. Am Dienstagabend hat sich ein Gast in einem Restaurant in der Würzburger Straße geweigert, das Lokal nach Ladenschluss zu verlassen. Auf Aufforderung durch das Personal reagierte die 61-Jährige nicht. Da sie auch den Anweisungen der Polizei nicht Folge leistete, wurde sie schließlich in Gewahrsam genommen.

Auto streift Sattelschlepper auf B469

Stockstadt. Am Dienstagabend hat ein Honda-Fahrer einen Sattellschlepper in einem Baustellenbereich auf der Bundesstraße 469 touchiert. Der Autofahrer meldete den Unfall der Polizei. Der Fahrer der Sattelzugmaschine selbst bemerkte den Kontakt höchstwahrscheinlich nicht und fuhr weiter. Ob ein Schaden am Lkw entstand, ist demnach nicht bekannt.

Polizei Aschaffenburg/joma