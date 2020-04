Radfahrer bei Verkehrsunfall in Gemünden verletzt

Am Donnerstag gegen 12:20 Uhr befuhr ein 23-Jähriger mit seinem Rennrad die Bahnhofstraße in Fahrtrichtung Lohr. Hierbei übersah er, dass die Fußgängerampel auf Höhe der Mainlände auf Rotlicht umschaltete. Vor ihm fuhr ein Kastenwagen. Dieser bremste leicht ab und hielt vor der Lichtzeichenanlage an. Der Radfahrer erkannte die Situation zu spät und fuhr auf. Hierbei kollidierte er mit der rechten Fahrzeugtüre, stürzte und verletzte sich an der Schulter. Er wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert. Am Pkw Iveco entstand Sachschaden in Höhe von ca. 500,- Euro, am Fahrrad war kein Schaden erkennbar.

Lichtmasten in Burgsinn beschädigt

Burgsinn, Lkr. Main-Spessart In den vergangenen zwei Wochen wurden in Burgsinn insgesamt drei Lichtmasten beschädigt. Diese befinden sich im Birkenweg und der Bahnhofstraße. Der Gesamtschaden wird auf ca. 4.500,- Euro geschätzt.

Wer hat etwas beobachtet?

Hinweise auf den oder die Unfallverursacher erbittet die Polizeistation Gemünden, Tel. 09351/97410.

Mittelsinn, Lkr. Main-Spessart. Am Donnerstagmorgen gegen 08:00 Uhr erfasste ein 37-jähriger Autofahrer beim Befahren der Ortsverbindungsstraße von Aura nach Mittelsinn ein die Straße querendes Wildschwein. Da das vermutlich verletzte Tier in den Wald flüchtete, wurde der Jagdpächter zur Nachsuche verständigt. Am Pkw Seat entstand Sachschaden in Höhe von ca. 3.500,- Euro.

dc/Meldungen der Polizei Gemünden